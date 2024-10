La jeunesse et la défense du Magic ont séduit Kentavious Caldwell-Pope

Limités dans leur flexibilité financière pour le conserver, les Nuggets ont donc finalement perdu Kentavious Caldwell-Pope. Ce dernier a quitté Denver pour rejoindre Orlando. Il est donc passé d’une équipe championne en 2023 et qui vise le titre chaque saison à une formation ambitieuse de la conférence Est.

Quelles furent ses motivations et comment a-t-il pris cette décision ? « Tout d’abord, je donne toujours la priorité à ma famille. Le plus important, c’est de mettre ma famille et moi-même en bonne position », répond l’arrière à The Athletic.

Ensuite, le joueur évoque ses discussions avec son agent et les équipes concernées. Il cherche alors celle où il pense que la greffe va prendre le mieux, où il peut « avoir un impact immédiat ». « Je ne veux pas être sous-estimé. Orlando a a reconnu ma valeur », détaille encore « KCP ». « Dès que la free agency a commencé, Orlando a fait partie des premières équipes à me contacter. Ça m’a touché. »

Le Magic a approché Kentavious Caldwell-Pope et si ce dernier a cédé aux sirènes de la franchise floridienne, c’est pour « son jeune noyau dur ».

« Ils ont gardé l’essentiel de leurs joueurs de la saison passée. Ce noyau a confiance en lui. En les voyant jouer, on voit que chacun ne pense pas à lui. Tout le monde fait des sacrifices. Qu’une jeune équipe progresse aussi vite, ça veut dire beaucoup. Cela a facilité ma décision », indique le double champion NBA (2020, 2023).

Défendre et offrir des espaces aux autres

De plus, le Magic est une solide formation défensive – « où tout le monde aime défendre » – et ça tombe bien, c’est une des spécialités de l’ancien des Lakers.

« Ce fut une des meilleures défenses de la ligue et c’est ce que j’aime », rappelle-t-il. « C’est facile pour moi d’arriver, de m’adapter et de ne marcher sur les plates-bandes de personne. Les jeunes parlent de défense et je glisse ce que je voie et qu’ils ne voient pas. Tout le monde a faim d’apprendre. »

Et en attaque, comment ce shooteur solide (41.5% de réussite à 3-pts sur ses deux saisons dans le Colorado) va-t-il s’intégrer auprès de Paolo Banchero et Franz Wagner ?

« Je vais essayer de leur offrir des shoots faciles, qu’ils ne perdent pas d’énergie offensivement. En fin de match, ils auront le ballon, donc le travail des coéquipiers, c’est de leur faciliter la vie. Je veux que Banchero voit cette fenêtre. Il aura une petite fenêtre, qui peut devenir plus grande », détaille Kentavious Caldwell-Pope, qui s’appuie sur son expérience pour aider les jeunes du Magic. « J’ai gagné deux titres avec LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo, Nikola Jokic, Jamal Murray, et on parle toujours de spacing. Ils mettaient l’accent là-dessus. Plus notre spacing sera bon, plus notre attaque sera forte. Plus on aura d’espaces, plus ce sera difficile de défendre contre nous. »