Pourtant davantage décimé, le Magic s’en sort contre les Sixers

La malchance continue pour le Magic, les bons résultats aussi ! Dans un duel entre deux des principaux éclopés de la saison, le Magic a pris le meilleur sur les Sixers dans un match décidé dans les dernières minutes (104-99).

Les éléments se sont pourtant acharnés sur Orlando, qui a certes pu compter sur le deuxième match de reprise de Paolo Banchero, mais a dû faire sans celui qui avait en bonne partie compensé son absence, le rookie Tristan Da Silva, rentré au vestiaire après seulement une minute de jeu car malade.

Pas de quoi freiner Cole Anthony et les siens. Le meneur s’improvise patron de l’attaque des siens dans les premières minutes. Puis Paolo Banchero entre en scène et envoie Paul George au tapis avant de finir au cercle. Le symbole de Sixers sans vraie présence intérieure et largement dominés dans ce secteur par des Floridiens agressifs vers le cercle. Philadelphie répond en faisant de même, faute d’adresse extérieure, par Tyrese Maxey, afin de rester dans le coup.

Tyrese Maxey est le grand bonhomme des visiteurs en première période. Alors que le Magic navigue toujours autour des sept points d’avance, le meneur des Sixers porte les siens à bout de bras en attaque. Un constat qui vaut aussi en face avec Cole Anthony, déchaîné au shoot.

Mais le Magic est freiné par un nouveau coup dur, la sortie de Goga Bitadze, touché à la hanche. Et Philadelphie avec un faiblard 40.5% au tir, mais 15/15 aux lancers, rentre aux vestiaires en étant au contact (49-48).

Jonathan Isaac facteur X total

Le début de troisième quart est très poussif pour les Sixers avec cinq ballons perdus de suite en deux minutes. Mais le Magic n’en profite pas pleinement et se fait sanctionner. Eric Gordon et Paul George, jusque-là complet mais plutôt timide au scoring, prennent le relais de Maxey en attaque.

Le duo passe un 5/7 à 3-points ce troisième acte, après le 3/12 collectif à la pause. Paul George se démène et Philadelphie passe un 13-5 pour prendre les commandes (62-70, 35′).

Les Sixers sont aux commandes oui, mais pas en contrôle. Et leur faiblesse dans la raquette se fait rédhibitoire quand le jeu se tend. Jonathan Isaac sort de sa boîte et est omniprésent, au shoot comme au rebond sous les deux cercles. Même Trevelin Queen, joueur en « two-way contract » du Magic, y va de son énorme claquette. Philadelphie s’accroche à son maigre avantage par quelques exploits de loin. Mais Isaac, encore au rebond offensif, égalise à l’entrée du « money time ». Plus agressif, et avec le vent dans le dos, le Magic obtient les coups de sifflet, Paolo Banchero en tête. L’Américano-Italien clôt les débats à mi-distance puis aux lancers, pour un succès arraché.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le match dans le match Anthony – Maxey en première période. Sous les yeux de Tracy McGrady, on se serait presque cru revenu dans les années 2000 avec T-Mac d’un côté et Allen Iverson de l’autre pour Philadelphie. En purs scoreurs, Cole Anthony et Tyrese Maxey ont pris le match à leur compte avant la mi-temps. Cole Anthony termine avec 20 points à 9/13 au tir, Tyrese Maxey avec 22 unités, sur les 48 des siens.

– Sans Joel Embiid, Philadelphie a craqué dans la raquette. 16 rebonds à 4 pour le Magic dans le quatrième quart-temps, 54 points dans la peinture à 34, ou encore 9 contres à 4… Les Sixers auraient bien eu besoin de la présence et des centimètres de son MVP (ou de son suppléant Andre Drummond) sous le cercle. Les 19 points à 2 après un rebond offensif en faveur d’Orlando, dont 10 dans le seul dernier quart ont fini par faire la différence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.