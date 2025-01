Une victoire difficile… et peut-être dure à avaler pour les Warriors face aux Wizards

Les 8 points rapides de Jordan Poole, de retour sur le parquet du Chase Center, permettent aux Wizards de faire la course en tête alors que les deux équipes manquent d’adresse (17-15). Andrew Wiggins réveille les Warriors mais deux 3-points de Bub Carrington (17 points) en fin de quart temps donnent neuf points d’avance à Washington (34-25).

Sentant le danger, Stephen Curry prend les choses en main. Alors que Bilal Coulibaly (4 points, 7 passes, 6 rebonds) souffle sur le banc, la star des Warriors marque 5 points de suite et délivre une passe décisive pour mener un 13-2 de Golden State (38-36). Jordan Poole répond alors en prenant feu. Il marque quatre 3-points de suite, dont un avec la faute d’Andrew Wiggins, et termine le deuxième quart temps avec 15 points pour mettre Washington à +7 (60-53) !

Alex Sarr (11 points, 9 rebonds) ouvre la deuxième mi-temps avec son deuxième 3-points du match et l’écart atteint les dix unités (65-55). Les Warriors se ressaisissent toutefois grâce au trio Stephen Curry – Dennis Schroder – Andrew Wiggins et passent un 11-0 à leur adversaire pour reprendre l’avantage (66-65). Jordan Poole reprend alors son festival mais les Warriors encaissent et répondent par Wiggins et Schroder pour rester devant (89-87).

Neuf points de suite de Kyle Kuzma (22 points) relancent les Wizards mais l’adresse de Moses Moody (13 points) gardent les deux équipes dos à dos (96-96). C’est l’apport de Kevon Looney (10 points, 13 rebonds) en défense et au rebond offensif qui permet aux Warriors d’entamer le « money time » avec sept points d’avance (110-103).

Cinq points de suite de Stephen Curry, malgré la bonne défense de Bilal Coulibaly, mettent les Warriors à +10. Les Wizards tentent un baroud d’honneur mais cinq points d’Andrew Wiggins tuent leurs derniers espoirs.

C’est la neuvième défaite de suite pour Washington. Les Warriors terminent eux la première partie de saison avec 21 victoires et 20 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rechute pour Draymond Green, inquiétude pour Stephen Curry. Après avoir raté les trois derniers matchs de Golden State, Draymond Green a fait son retour cette nuit dans le cinq de départ mais a dû renoncer après seulement trois minutes de jeu. Il a ressenti une gêne au mollet gauche, qui lui a déjà posé problème cette saison, et le staff médical des Warriors a préféré ne prendre aucun risque. Stephen Curry a quant à lui pris la direction des vestiaires alors qu’il restait une minute à jouer. Le meneur de Golden State s’est tordu la cheville gauche après un contact au rebond avec Jordan Poole. Les Warriors jouent sept de leurs huit prochains matchs à domicile, et ils devront surement en jouer quelques-uns sans leurs deux leaders.

– Jordan Poole brille, Stephen Curry et Andrew Wiggins gagnent. Jordan Poole s’est rappelé aux bons souvenirs des fans de Warriors en étant bouillant cette nuit sur le parquet du Chase Center. Il a marqué 15 points en deuxième quart-temps pour mettre les Wizards devant à la pause. Il a terminé la rencontre avec 38 points à 12/25 aux tirs et 8/15 à trois points, 5 rebonds, et 5 passes. Cela dit, ce sont Stephen Curry et Andrew Wiggins qui lui ont volé la vedette. Stephen Curry a marqué 9 de ses 26 points en dernier quart temps, après trois périodes en manque d’adresse. Andrew Wiggins a lui marqué 9 de ses 31 points en dernier quart temps, scellant la victoire de son équipe avec un trois points à 47 secondes de la fin du match.

– Performance mitigées de Bilal Coulibaly et d’Alexandre Sarr. Les deux Français de Washington ont rendu une copie plutôt intéressante cette nuit. Si Bilal Coulibaly a manqué d’adresse (2/8 aux tirs), il a tout de même pesé sur la rencontre en prenant 6 rebonds et en distribuant 7 passes décisives, son record en carrière sur un match. Il a également défendu sur Stephen Curry tout le match et s’est plutôt bien débrouillé. Alexandre Sarr quant à lui a été efficace. Maladroit en janvier, il a redécouvert sa patte avec un joli 3/7 à trois points pour terminer le match avec 11 points et 9 rebonds, mais les Warriors ont dominé les Wizards 58-24 dans la raquette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.