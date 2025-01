Stats & Highlights | Les Nuggets en deux temps, les Celtics à l’arraché

À la même heure que les Knicks, dimanche soir, les Nuggets ont joué avec les nerfs de Mike Malone… Longtemps en dessous de tout face à des Mavericks privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, les champions NBA 2023 étaient menés de 19 points en fin de 3e quart-temps, et encore de 12 points au début du 4e. Et puis, à l’image de Klay Thompson, les Mavericks ne vont plus mettre un tir extérieur, et le duo Westbrook-Jokic va renverser les Mavs comme des crêpes pour finalement s’imposer de 11 points. C’est leur 12e victoire en 17 matches, et la bonne nouvelle, c’est que Aaron Gordon était de retour.

Du côté des champions NBA 2024, ce fut tout aussi complexe puisque les Celtics s’imposent 120-119 face aux Pelicans, derniers de la conférence Ouest. Les partenaires de Zion Williamson ont même eu la balle de match, mais CJ McCollum se heurte à la défense des Celtics sur son drive, et son lay-up compliqué ne fait pas mouche. Juste avant, Derrick White s’était fait siffler une rare violation des cinq secondes sur la remise en jeu.

Les Hornets s’enfoncent…

Du suspense aussi à Utah où les coéquipiers de Collin Sexton s’imposent en prolongation grâce à un dernier panier du rookie Isaiah Collier à deux secondes de la sirène. C’est la 5e défaite de rang des Nets qui ont eu plusieurs balles de match en fin de 4e quart-temps. Mais Nic Claxton et Tyrese Martin les ont gâchées, alors que le Jazz est resté muet pendant les deux dernières minutes.

Enfin, les Suns ont eu toutes les peines à se venger des Hornets, qui les avaient battus dans la semaine. Pour preuve, Charlotte menait encore au début du 4e quart-temps. Et puis Kevin Durant a pris les choses en main pour passer devant, puis trouver Oso Ighodaro pour le dunk. C’est Royce O’Neale, à 3-points, qui boucle ce comeback pour une 3e victoire de suite. A Charlotte, c’est la 10e défaite en onze matches…

Dallas – Denver : 101-112





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 140 MIL 106 DAL 101 DEN 112 CHI 119 SAC 124 BOS 120 NOR 119 CLE 93 IND 108 ORL 104 PHI 99 WAS 95 OKC 136 UTH 112 BRO 111 PHO 120 CHA 113

Boston – New Orleans : 120-119





Utah – Brooklyn : 112-111 (a.p)

Phoenix – Charlotte : 120-113

