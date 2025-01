Avec un immense Jalen Brunson, les Knicks humilient les Bucks

On attendait un choc entre les 3e et 4e de la conférence Est, et il n’aura duré que douze minutes… puisque les Knicks s’imposent 140-106 face aux Bucks avec 44 points de Jalen Brunson. Coup d’arrêt violent pour Milwaukee, qui restait sur trois succès de rang.

Aucun round d’observation, et des superstars en grande forme… Le premier quart-temps est un régal avec Damian Lillard qui allume les premières mèches, et Jalen Brunson qui lui répond. Leur duel anime ce premier quart-temps, et si Brunson se débrouille tout seul avec 23 points en 12 minutes, Lillard a besoin de Giannis Antetokounmpo pour lui répondre. Comme sur ce alley-oop tout en toucher où le Grec va chercher le And-1 avec un « finger roll ». C’est un quart-temps assez fou, et Brunson donne la main aux Knicks sur un dernier panier avec la planche (36-33).

L’étincelle Cameron Payne

Et lorsqu’il se repose, c’est sa doublure, Cameron Payne, qui prend la suite. Passé par les Bucks, le gaucher dégaine en sortie d’écran, ou Miles Deuce McBride dans le corner. C’est sous l’impulsion de Payne que les Knicks prennent le large, au point que Tom Thibodeau repose Brunson pendant sept minutes !

En face, les Bucks ne soutiennent pas le rythme, et New York mène de 9 points (61-52) lorsque Brunson revient en jeu. Après un quart-temps à scorer, le meneur All-Star joue les chefs d’orchestre pour trouver OG Anunoby et Josh Hart. A la pause, New York mène de 13 points avec 75 points inscrits !

Au retour des vestiaires, le show Brunson continue, et l’écart enfle encore (79-62). Après cinquante secondes, Doc Rivers prend déjà un temps-mort, et ça n’a aucun effet puisque les Knicks prennent 27 points d’avance (92-65) grâce à Karl-Anthony Towns et Josh Hart. On ne joue que depuis quatre minutes en deusième mi-temps… On retrouve les Bucks du début de saison, sans repli défensif, ni envie, et seul Giannis tente de secouer ses coéquipiers. Comme sur ce contre sur Towns, mais derrière le rebond est pour les Knicks, et Brunson sanctionne de loin (108-89).

C’est encore lui qui redonne 20 points d’avance (111-91) avec un super step-back à 3-points. Il en est déjà à 40 points… et comme il en remet une couche avec un geste similaire, l’écart frôle les 30 points à six minutes de la fin. Pour Doc Rivers, inutile d’insister et le « garbage time » débute déjà.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson assure et rassure. Alors que les Knicks prenaient le large au début du 3e quart-temps, Jalen Brunson a rejoint illico les vestiaires. Le meneur All-Star a craint pour l’état de son épaule, mais son retour sur banc, puis en jeu, a rassuré tout le monde. A l’arrivée, 44 points en 29 minutes !

– New York reprend ses aises. Grâce à leurs trois victoires de suite, les Bucks étaient revenus sur les talons des Knicks au classement, mais ce large succès permet aux joueurs de Tom Thibodeau de compter désormais six succès d’avance, et de se rapprocher des Celtics.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.