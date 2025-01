Et de sept à la suite pour les Kings, vainqueurs à Chicago !

Sacramento récupère De’Aaron Fox pour ce match à Chicago, mais ce sont bien les Bulls qui font le premier écart, grâce notamment à un Nikola Vucevic qui oblige Domantas Sabonis à couvrir beaucoup de terrain.

Néanmoins, ce +8 (22-14) au milieu du premier quart-temps sera la plus grosse avance de la rencontre pour les locaux… et carrément la plus grosse avance tout court du match. Car les Kings recollent très rapidement et les deux formations ne vont plus se lâcher de la partie.

Derrière son duo Zach LaVine – Nikola Vucevic, et un Lonzo Ball en feu de loin, Chicago va pourtant reprendre 8 points d’avance (88-80) dans le troisième quart-temps. Mais les Kings vont une nouvelle fois recoller.

Les deux équipes rentrent dans le dernier quart-temps avec une seule possession d’écart mais dans ce chassé-croisé, les Kings ont plus d’armes, avec DeMar DeRozan et De’Aaron Fox, alors que Zach LaVine est esseulé en face. Ce dernier s’arrache pour permettre à son équipe d’y croire… jusqu’à cette violation des cinq secondes qui enterre les Bulls dans le « money-time » et permet aux joueurs de Doug Christie d’enchaîner une septième victoire (124-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une violation des cinq secondes qui enterre les Bulls. « Ce sont cinq secondes rapides » pestaient les commentateurs des Bulls. En attendant, Josh Giddey a beaucoup trop flirté avec la limite et s’est fait sanctionner. À 14 secondes de la fin et alors que son équipe n’était menée que de trois points (122-119) et avait donc une chance d’égaliser sur la possession, c’est une erreur qui coûte très, très cher pour Chicago…

– Zach LaVine, trop seul et trop solitaire ? L’arrière est en grande forme ces derniers temps, et il l’a encore prouvé avec 36 points à 12/24 au tir, plus 10 rebonds. C’est essentiellement grâce à lui que les Bulls ont pu y croire jusqu’au bout, même s’il a sans doute voulu trop forcer la décision sur la fin. Il rate ainsi ses quatre shoots dans les deux dernières minutes en tentant de faire la différence au milieu de toute la défense adverse.

– Septième victoire des Kings. Au fond du seau il y a une quinzaine de jours, Domantas Sabonis et ses coéquipiers (20 victoires – 19 défaites) engrangent les victoires et grimpent au classement à l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.