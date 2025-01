Les Pacers stoppent la belle série des Cavaliers

Les Cavaliers ne sont plus invaincus en 2025 ! Après douze succès de rang, dont un très probant face au Thunder, les coéquipiers de Donovan Mitchell sont tombés. À domicile, face à des Pacers privés de Tyrese Haliburton, ils ont complètement déjoué en deuxième mi-temps pour finalement s’incliner 108-93. Les joueurs de Kenny Atkinson n’avaient plus perdu depuis le 9 décembre, et ce n’est que leur 2e défaite à domicile cette saison.

Les Cavaliers avaient pourtant dominé pendant trois quarts-temps, avec une avance de 13 points à la mi-temps. Tout allait bien, d’autant qu’on apprenait que Tyrese Haliburton était contraint de déclarer forfait pour la seconde mi-temps. Et puis, alors que Cleveland menait 60-45 au retour des vestiaires, Rick Carlisle a décidé de lancer une press tout-terrain.

Le show Toppin

Cela a complètement désorganisé l’attaque des Cavs, au point de forcer des tirs sur des isolations, et de jouer uniquement sur demi-terrain. Pire, les Cavaliers vont perdre 12 ballons dans le seul 3e quart-temps. Sous l’impulsion d’Obi Toppin et de Bennedict Mathurin, les Pacers vont alors renverser le cours du match pour passer un 32-7 ! De +15 pour Cleveland, on passe alors à +10 pour Indiana.

La réaction des Cavaliers ne viendra jamais, et c’est Andrew Nembhard, avec un 3-points avec la planche, qui va climatiser la salle à six minutes de la fin de la rencontre pour porter l’écart à + 13.

Derrière Pascal Siakam prend les choses en main, et l’écart grimpe jusqu’à 18 points ! A l’entrée du « money time », Kenny Atkinson a compris que ses joueurs étaient KO, et il a envoyé le bout du banc se dégourdir les jambes. La bonne nouvelle pour Cleveland, c’est que les deux formations se retrouvent dès mardi à Indiana.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une attaque en panne. Côté défense, pas grand chose à redire côté Cleveland avec des rotations efficaces et de l’envie. En revanche, en deuxième mi-temps, on a vu le pire visage des Cavaliers. Pour la première fois de la saison, l’équipe n’atteint pas la barre des 100 points. Quant à Donovan Mitchell, c’est un 4e match de suite sous la barre des 20 points.

– La blessure de Tyrese Haliburton. Touché à l’arrière de la cuisse, et c’est toujours inquiétant, Tyrese Haliburton n’est pas revenu en jeu après la pause. Paradoxalement, c’est sans lui que les Pacers vont complètement renverser le cours du match avec cette défense tout-terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.