Stats & Highlights | Les Bulls s’amusent, les Sixers s’effondrent

Cinquième victoire en sept matches pour les Bulls, qui s’imposent 138-105 face à des Wizards toujours aussi décevants. Jordan Poole et Alex Sarr sont là, mais ça ne change pas grand-chose, et Zach LaVine (33 points) ainsi que Nikola Vucevic (23 points, 13 rebonds) confortent les impressions de leur coach qui les verrait bien au All-Star Game. C’est à 3-points, avec neuf réussites dans le 3e quart-temps, que les Bulls ont fait le break pour passer une soirée très tranquille.

Toujours à l’Est, les Sixers retombent dans leurs travers avec une défaite, à domicile, face aux Pelicans. Zion Williamson suspendu par ses dirigeants, et Herb Jones de retour à l’infirmerie, c’est CJ McCollum qui sort le grand jeu avec 38 points. Ce n’est que la 3e victoire en un mois des Pelicans, vainqueurs 123-115, et ce sont Jordan Hawkins et Dejounte Murray qui font le break dans le 3e quart-temps pour donner une dizaine de points d’avance. En face, l’énième absence de Joel Embiid n’est pas compensée par le duo George-Maxey.

À l’Ouest, le revenant Nikola Jokic se défoule sur les Nets avec une perf’ majuscule : 35 points, 15 rebonds et 12 passes. C’est son 145e triple-double en carrière, et il est accompagné du 202e triple-double de Russell Westbrook (25 points, 11 rebonds et 10 passes). Sous leur impulsion, les Nuggets mettent un quart-temps à prendre la mesure des Nets, avant de faire le break au début de la 2e mi-temps.

Chicago – Washington : 138-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 108 GSW 96 ORL 106 MIL 109 PHI 115 NOR 123 BOS 97 SAC 114 NYK 101 OKC 126 CHI 138 WAS 105 DEN 124 BRO 105

Philadelphie – New Orleans : 115-123

Denver – Brooklyn : 124-105

