Euphoriques, les Kings s’imposent à Boston !

Il n’y a plus de doute possible, le remplacement de Mike Brown par Doug Christie a eu l’effet escompté aux Kings, et cette nuit, les partenaires de Domantas Sabonis sont allés s’imposer à Boston pour signer une 6e victoire de suite !

Les Celtics s’étaient d’abord appuyés sur Jaylen Brown et Kristaps Porzingis en début de match, au point que le duo va inscrire les 18 premiers points de leur formation ! En face, les Kings survivent grâce à leur adresse à 3-points avec carrément un 8 sur 18 dans le premier quart-temps. A l’exception de Brown et Porzingis, aucun Celtic n’inscrit plus d’un panier, et après douze minutes, les champions NBA sont menés 34-27.

On ne sait pas ce que Joe Mazzulla a dit à ses joueurs, mais la défense hausse d’un ton, et sous l’impulsion du joker Payton Pritchard, les Celtics signent un 16-5 pour passer devant. En face, DeMar DeRozan est très maladroit, et le déchet prend le dessus après un premier quart-temps plus enlevé. Côté Boston, Porzingis signe sa meilleure première mi-temps de la saison, mais il manque de soutien. En face, les Kings varient les options et le tandem Monk-Ellis répond à Jayson Tatum pour atteindre la pause avec deux points de retard (55-53).

Devin Carter frappe de loin

Au retour des vestiaires, le match reste toujours équilibré avec un joueur qui crève l’écran : Domantas Sabonis. Le Lituanien est le patron de la raquette, et des deux côtés du terrain. Après trois quart-temps, il en est déjà 23 prises, dont 7 offensives ! C’est autant de munitions supplémentaires pour lui et ses partenaires. Notamment DeMar DeRozan qui retrouve enfin de l’adresse, notamment pour égaliser à 76-76 avant le dernier quart-temps.

Si les Celtics possèdent Payton Pritchard comme joker, les Kings découvrent Devin Carter. Le rookie plante deux 3-points pour attaquer la dernière ligne droite. Sabonis continue sa moisson, et il l’imite à 3-points. Les Kings débutent le quart-temps par un 11-3 qui oblige Joe Mazzula à prendre un temps-mort.

Mais ça n’a aucun effet, et Keegan Murray puis DeMar DeRozan enfoncent le clou. Les Kings enchaînent par un 10-4, qui met K.O. les Celtics. Score final : 114-97 pour Sacramento, qui n’a toujours pas perdu en 2025.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record de Sabonis. C’est le grand monsieur de la partie avec ses 23 points et 28 rebonds. C’est son 33e double-double de la saison, et son 24e match en carrière à 20 rebonds et plus. C’est surtout son record en carrière avec 28 prises, et pour la saison en cours, il efface les 23 rebonds de Victor Wembanyama.

– Sacramento à l’équilibre. D’une formation proche des bas-fonds, voilà que les Kings se retrouvent déjà l’équilibre avec 19 victoires et 19 défaites. Ce qui les positionne à la 9e place, devant les Warriors, les Spurs et les Suns. Le tout sans De’Aaron Fox depuis trois matches.

– Les Celtics en difficulté à domicile. C’est déjà la 7e défaite à domicile des champions NBA cette saison. Paradoxalement, les Celtics affichent un meilleur bilan à l’extérieur avec 14 victoires pour 4 défaites, contre 13 succès et 7 revers au TD Garden.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.