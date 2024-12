Après Mike Brown, Doug Christie prône la câlinothérapie pour les Kings

Il n’est peut-être que coach par intérim de Sacramento, mais Doug Christie ressent bien le poids de ses nouvelles responsabilités. Le suppléant (temporaire ?) de Mike Brown sur le banc des Kings est allé chercher sa première victoire dans ses nouvelles fonctions, lundi contre Dallas.

Comme l’a volontiers admis Domantas Sabonis, ce succès n’était sans doute pas « beau ». Mais le message de Doug Christie semble avoir fait effet pour regonfler un peu le moral de ses joueurs.

L’ancien arrière ne s’en est pas caché, il s’est avant tout focalisé à redonner corps à son groupe plus qu’à vouloir imposer une vision tactique. « Il a cette capacité en tant qu’ancien joueur de comprendre ce qui se passe dans notre tête » a expliqué Trey Lyles, facteur X du soir grâce à ses 14 points en sortie de banc. « Il est ici depuis longtemps donc il connaît tout ça personnellement. Il nous donne de la liberté sur le parquet, il sait ce que nous voulons faire. Il nous dirige de manière positive et nous encourage. »

La défense, la défense, la défense…

Sacramento avait bien besoin dde ça après ses six défaites consécutives, et la mise à l’écart de Mike Brown qui a beaucoup fait réagir. Pour relancer les siens, Doug Christie mise avant tout sur l’esprit de groupe de ces Kings.

« J’ai fait un gros câlin à Trey et je l’ai remercié » a-t-il réagi. « C’était une victoire collective. De l’énergie de notre banc, la communication durant les temps-morts, les titulaires, la gestion des fautes… C’est le genre de choses que je veux voir parce que c’est un sport collectif. Nous sommes une équipe, chacun d’entre nous compte. Nous avions nos joueurs de G-League avec nous ce soir, tout le monde… Cette victoire, ce n’est pas pour moi, c’est pour eux. Qu’ils aient réussi à surpasser ce qu’ils ont vécu, je suis super fier d’eux. »

Ce n’était pourtant pas gagné contre les Mavericks, après un premier quart-temps manqué et un retard de 14 points. Mais les Kings ont réussi à revenir dans le coup en seconde période, ce qui n’est pourtant pas leur fort cette saison. « À la pause, Doug nous a dit : ‘Faites leur sentir que vous êtes dans le match. Touchez les joueurs, touchez le ballon’ » a expliqué Domantas Sabonis. « Et après plusieurs possessions, les arbitres nous ont laissés être plus physiques. Cela convient davantage à notre jeu. »

« Plus que tout, ce qui fait la différence, c’est la défense, la défense, la défense et encore la défense et pour finir la défense » a martelé un Doug Christie affable au micro. « Si on veut revenir dans le coup, ce sera là. Je ne suis pas inquiet offensivement, nous avons des attaquants d’élite. […] Je leur fais confiance, je vais être aussi bon qu’ils le sont et me battre autant qu’ils le font. Je comprends quel est mon rôle. J’essaie de leur apporter du vent dans leurs ailes pour qu’ils soient aussi bons que je pense qu’ils peuvent l’être. »

« Nous contre le reste du monde »

Douzième à l’Ouest, Sacramento ne doit de toute façon plus tergiverser pour retrouver une spirale positive. Le calendrier des deux prochaines semaines est costaud (Sixers, Grizzlies, Warriors, Heat, Celtics ou encore Bucks) et ne laisse pas place à la patience. Par sa personnalité, Doug Christie semble avoir au moins créé un premier déclic en interne, alors que les critiques de plus en plus dures de Mike Brown avaient fini par plomber le groupe.

« Parfois, un changement d’énergie est tout ce dont vous avez besoin » a estimé Kevin Huerter. « Doug est quelqu’un de fougueux. Vous vous souvenez de comment il était comme joueur ? C’est un peu ce qu’il est comme entraîneur. Il a cette mentalité : ‘Ce vestiaire contre le reste du monde’. Il croit vraiment en cela. Beaucoup de joueurs sont proches de lui. Il aime profondément les Kings et cela contamine tout le monde. »

« Je pense que de plein de manières, une équipe s’empare de la personnalité de son coach » a avancé Doug Christie. « Je veux que les joueurs se battent. Quand ils rentrent sur le terrain, c’est toujours nous contre les gars en face, et il restera toujours ce nous dans l’équation. Nous devons venir bras dessus bras dessous et nous serrer les coudes ensemble. J’aime m’amuser, donc je veux qu’ils jouent avec de la joie. Mais quand on parle boulot, on doit aller chercher nos victoires. C’est ce que je veux que nos fans ressentent, que quand ils vont venir à la salle, ils vont ressentir un sentiment de fierté. »

Cela tombe bien, après un premier succès en carrière devant son public, Doug Christie enchaîne avec deux autres rencontres au Golden 1 Center pour espérer relancer la machine.