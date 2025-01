Le Thunder éteint les Knicks et le Madison Square Garden

Entre bonne défense et maladresse de chaque côté, le début de match est timide et les paniers sont rares dans les cinq premières minutes. Puis Shai Gilgeous-Alexander domine les Knicks et le Thunder prend de l’avance à la fin du premier quart-temps (17-31).

Isaiah Joe, lui, découpe la défense de New York, soit à 3-pts, soit avec ses coupes vers le panier, parfaitement lues par Isaiah Hartenstein. La barre des vingt points est rapidement atteinte en deuxième quart-temps. Tout est trop facile offensivement pour les leaders de la conférence Ouest, qui ont presque tué le match à la pause (43-70).

Karl-Anthony Towns tente bien, avec son activité et ses paniers, de relancer les siens en troisième quart-temps mais Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder sont trop forts et les Knicks impuissants défensivement (74-102).

Le dernier quart-temps n’a pas vraiment d’intérêt, les deux coaches ayant décidé d’ouvrir leur banc, et Oklahoma City ayant été décidément un voire deux tons au-dessus de son adversaire du soir (101-126).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration offensive du Thunder. Le choc n’a pas eu lieu. Après avoir perdu de justesse à Cleveland, dans une rencontre de haut niveau, Oklahoma City a poursuivi sur sa lancée et évolué à des hauteurs inaccessibles pour des Knicks épuisés en ce moment. Ce fut trop facile offensivement avec notamment un joli 14/27 à 3-pts. Les Knicks n’ont jamais réussi à limiter les bons shoots de leur adversaire et n’ont fait que subir toute la rencontre les mouvements et l’adresse du Thunder.

– La belle sortie d’Isaiah Joe. Shai Gilgeous-Alexander a été encore brillant avec 39 points, mais c’est habituel pour l’un des favoris au trophée de MVP cette saison. En revanche, on attendait moins la performance d’Isaiah Joe. Il inscrit 23 points en première période et écœure les Knicks avec ses tirs primés ou ses coupes vers le cercle, avec la bonne lecture et les bonnes passes de Isaiah Hartenstein. Il termine avec 31 points à 11/16 au shoot et 8/11 à 3-pts.

– Mikal Bridges et OG Anunoby ont raté leur rendez-vous. Si la défense des joueurs de Tom Thibodeau a beaucoup souffert, l’attaque également. Seuls Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont semblé peser. Surtout, OG Anunoby et Mikal Bridges n’ont pas existé. Le premier a terminé avec 4 points – tous inscrits après la pause – à 2/8 au shoot, quand le second a fait pire avec aucun point à son compteur ! Malgré ses neuf tentatives au shoot, l’ancien des Suns n’a jamais trouvé la cible de la rencontre…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.