Les Pacers passent la 5e face à l’équipe B des Warriors

Le « blowout » que certains ont pu attendre n’a pas eu lieu. Les Pacers n’ont pas fait preuve de la plus grande autorité pour repousser des Warriors (108-96) qui évoluaient en « back-to-back », au lendemain de leur victoire à Detroit, en étant privés de Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins.

Il fallait voir l’enthousiasme du banc des Warriors, dont le grand sourire affiché par Stephen Curry à l’entame du quatrième quart-temps, quand l’improbable Quinten Post a converti un panier primé sur le « pick-and-pop » après une passe entre les jambes de Dennis Schroder. Ce tir permettait aux Californiens d’être au plus proche de leurs adversaires (80-76) dans ce qui a longtemps ressemblé au parfait match piège pour les locaux.

Un Gainbridge Fieldhouse éteint

Ces derniers, portés par les 25 points chacun de Tyrese Haliburton et de Pascal Siakam, ainsi que les 21 unités de Bennedict Mathurin, avaient viré d’une courte tête à la pause (50-45) après avoir compté 15 points d’avance. Malgré leurs difficultés à marquer, les visiteurs s’appuyaient sur l’ancien shooteur local, Buddy Hield, pour s’accrocher, ainsi que le tout aussi improbable Pat Spencer, un joueur non-drafté auteur du match de sa vie.

Malheureusement pour eux, l’espoir de créer l’exploit n’a pas pu se concrétiser. Quelques possessions après le « highlight » terminé par Post, Pascal Siakam et les siens ont haussé le ton en défense pour s’offrir des points faciles en transition. Un 8-0 plus tard, Indiana était en contrôle (94-81). Pat Spencer et Kyle Anderson ont pourtant continué à insister dans un Gainbridge Fieldhouse assez sonné.

Mais Bennedict Mathurin, servi par Haliburton, en a remis une couche avec deux paniers primés de suite, avant de claquer un ballon au cercle à deux minutes de la fin. Cette fois, c’était terminé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La forme des Pacers avant un double test. Les Pacers confirment leur bonne forme avec une seconde série de cinq victoires de rang cette saison, après celle de mi-décembre. Les joueurs de l’Indiana viennent de battre successivement deux équipes tourmentées (Heat et Suns) et deux équipes moyennes de l’Est (Nets et Bulls). Le tout avant une double confrontation face à la meilleure formation de la ligue : les Cavs. Première manche dans l’Ohio dimanche, avant le retour deux jours après dans l’Indiana.

– Les nouvelles « têtes » des Warriors. Après Gui Santos la veille, auteur cette nuit de son deuxième match de suite à 10 points ou plus, les Californiens ont vu une nouvelle tête sortir de nulle part : Pat Spencer. Celui-ci a affiché une confiance déroutante pour attaquer le cercle et pulvériser son record en carrière (6 points !). Pour information, ce joueur non-drafté de 28 ans, dans sa deuxième saison, ne disputait que son 22e match NBA en carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.