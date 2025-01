Les Kings ciblent Cam Johnson

À un mois de la « trade deadline », les rumeurs de transfert vont s’intensifier, et du côté des Kings, on cherche la perle rare pour sauver la saison. Après le renvoi de Mike Brown, et l’intronisation de Doug Christie, la direction envisage désormais de retoucher l’effectif, et ils ont une cible en tête : Cam Johnson. Harrison Barnes n’a pas été remplacé, et l’ailier des Nets possède ce profil de « couteau-suisse » altruiste.

Selon The Athletic, cela fait partie des pistes étudiées, d’autant plus que les Nets ont multiplié les échanges ces dernières semaines avec les départs de Dennis Schroder aux Warriors, puis de Dorian Finney-Smith vers les Lakers.

Sa meilleure saison en carrière

Cette saison, Cam Johnson tourne à 19.3 points de moyenne, et il apporte 4.2 rebonds et 3.1 passes par match, et c’est tout simplement sa meilleure saison en carrière. Même s’ils sont à l’écoute des propositions et en pleine reconstruction, les Nets seraient très gourmands…

« Les deux parties ont eu des discussions approfondies à ce sujet », explique Sam Amick. « Je pense que le prix demandé par les Nets est encore trop élevé pour les Kings, et peut-être qu’à l’approche de la ‘trade deadline’, cela changera. Mais il semble être une priorité pour eux. Ils espèrent que Brooklyn changera de position ».

Sacramento ne souhaiterait ainsi pas transférer De’Aaron Fox dans l’immédiat, et plutôt tout tenter pour le convaincre de rester. Quant à Cam Johnson, il s’est blessé sur la toute dernière action de la rencontre face aux Bucks. Sa cheville a tourné, et il faudra attendre pour connaître la gravité de sa blessure. En fonction du diagnostic, cela pourrait contraindre les Kings à changer de cible à court terme.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 31 32 49.1 43.2 89.5 0.7 3.5 4.2 3.1 1.9 0.9 1.5 0.5 19.3 Total 314 26 45.3 39.7 84.4 0.8 3.2 3.9 1.8 1.7 0.8 0.8 0.3 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.