Stats & Highlights | Les Raptors retrouvent le goût de la victoire

De retour au jeu, Jimmy Butler (9 points, 4 rebonds et 2 passes) en 25 minutes n’a pas forcé, et le Heat n’a jamais été mené pour l’emporter face à des Pelicans qui enchaînent une 15e défaite de suite à l’extérieur…

Pas de problème non plus pour les Knicks, même sans Jalen Brunson. Les autres titulaires ont tranquillement assuré face au Jazz, avec 31 points et 21 rebonds de Karl-Anthony Towns, et un nouveau triple-double de Josh Hart.

Enfin, les Raptors mettent fin à leur série de 11 revers consécutifs face aux Nets, grâce aux 33 points de Scottie Barnes et au retour flamboyant d’Immanuel Quickley : 21 points et 15 passes décisives !

Miami – New Orleans : 119-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 105 ORL 96 WAS 125 CHI 107 MIA 119 NOR 108 NYK 119 UTH 103 TOR 130 BRO 113 HOU 110 DAL 99 DEN 139 ATL 120 SAC 113 PHI 107

New York – Utah : 119-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 105 ORL 96 WAS 125 CHI 107 MIA 119 NOR 108 NYK 119 UTH 103 TOR 130 BRO 113 HOU 110 DAL 99 DEN 139 ATL 120 SAC 113 PHI 107

Toronto – Brooklyn : 130-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.