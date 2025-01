Aucun problème pour Houston face à Dallas

Le match se lance avec un duel entre Klay Thompson et Jalen Green et c’est Houston, privé d’Amen Thompson (suspendu), qui prend les commandes après le premier quart-temps (30-24). Même logique en deuxième, avec Quentin Grimes d’un côté, Cam Whitmore de l’autre. Chaque fois que les Mavericks prennent un peu d’avance, les Rockets reviennent et passent même un 23-4 ! Ainsi, l’écart est logique à la pause (61-52).

Kyrie Irving, jusque-là assez discret, se montre davantage en début de seconde période, en enchaînant les paniers. Mais ce n’est pas suffisant pour revenir totalement dans la rencontre, bien gérée par les joueurs de Houston (89-75) qui accélèrent à nouveau. Klay Thompson, avec deux paniers primés de suite, plus celui de Spencer Dinwiddie, tente bien un nouveau retour en quatrième quart-temps. Mais même si les troupes d’Ime Udoka ne réalisent pas un bon dernier acte, elles tiennent bon et l’emportent (110-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Mavericks peu inspirés. Les difficultés offensives des Mavericks ont été évidentes dans cette partie. Luka Doncic n’est pas là, va manquer encore plusieurs semaines et forcément, ça pèse. Les joueurs de Jason Kidd ont perdu 20 ballons et plus les minutes passaient, plus on sentait que cette équipe n’aurait pas vraiment les armes pour passer devant et encore moins pour espérer l’emporter. Après seulement 100 unités contre Sacramento, ils n’inscrivent que 99 points chez leur voisin.

– Houston évite la crise, pas Dallas. C’était écrit avant l’entre-deux : la formation texane qui allait s’incliner s’offrirait un début de crise. Les Mavericks sont désormais sur trois revers de rang, alors que les Rockets, après deux courtes défaites de rang, se relancent. Et Jason Kidd et ses joueurs risquent fort de creuser encore puisque le prochain adverse, c’est Cleveland, soit la meilleure équipe de la ligue…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.