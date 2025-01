Virage important et périlleux à négocier pour les Mavericks

Cela fait une semaine que Luka Doncic s’est à nouveau blessé au mollet. On sait désormais qu’il sera absent pendant un mois, au minimum. Il ne serait donc pas étonnant que les Mavericks disputent l’intégralité de ce premier mois de 2025 sans leur leader.

Un défi donc, même si, depuis le début de saison, sans le Slovène, les Texans tiennent le coup avec 7 victoires pour 4 défaites. C’est déjà une bonne nouvelle.

« Ce chiffre ne compte pas vraiment pour moi », écarte pourtant Kyrie Irving. « Je préfère me jeter dans la bataille avec une équipe en bonne santé, où chacun se sent bien, en bonne forme. Mais c’est comme ça dans ce business. Il faut être prêt. »

PJ Washington va dans le sens des deux dernières phrases du meneur de jeu des Mavericks. « On n’est pas des professionnels par hasard. Avec ou sans Luka Doncic, on est censé gagner », explique-t-il.

Beaucoup de gros matches à disputer

Pour cela, le risque, c’est de trop tirer sur la corde avec Kyrie Irving. Il a accumulé 79 minutes face aux Suns et Blazers, puis, touché à l’épaule, n’a pas joué contre les Kings. « On doit s’appuyer sur notre leader pour nous aider mais ça ne veut pas forcément dire faire monter ses minutes jusqu’à 40-42 par rencontre », indique Jason Kidd, qui doit tenter de trouver un équilibre, en pensant avant tout au long terme.

Mais comment faire quand on observe le calendrier de Dallas en janvier ? On retrouve des duels face aux Rockets, Cavaliers, Grizzlies, Lakers, deux fois le Thunder et les Nuggets, sans oublier des matches contre les Wolves et les Celtics ! Tout ça sans Luka Doncic donc…

« C’est une partie importante de la saison, c’est sûr », constate Kyrie Irving. « C’est là que les équipes commencent à progresser ou chuter. Elles construisent leur identité pour les playoffs. Il y a les rumeurs de transfert aussi. Nous, en interne, on se sent bien. On doit seulement tous monter d’un cran. Selon comment je me sens, je vais avoir besoin de soutien et je vais devoir soutenir mes coéquipiers. »