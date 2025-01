Avec un double-double d’Alex Sarr, les Wizards dominent les Bulls

Après deux revers face aux Knicks, les Wizards d’Alex Sarr renouent avec la victoire, en s’imposant 125-107 face à des Bulls décevants. C’est leur plus large victoire de la saison, et elle s’est dessiné en deuxième période avec 70 points inscrits !

Avant cela, Patrick Williams et Zach LaVine avaient pris le meilleur départ pour placer les Bulls devant (14-11). Alex Sarr fait du bien au rebond et par sa capacité à écarter le jeu, et il faut attendre l’ouverture des bancs pour que les Wizards se lâchent. Bien servi par Malcolm Brogdon, c’est Cory Kispert qui donne la main aux Wizards (27-22), et les Bulls ne parviendront jamais à recoller.

Du « hourra basket »

Billy Donovan associe le duo Ball-Giddey pour apporter de la création, mais Jonas Valanciunas fait un gros chantier sous les deux cercles (38-30). Bien remis de son choc à la tête, Bub Carrington en remet une couche, et l’écart atteint les 11 points (43-32). Clairement, les Bulls sont en manque d’inspiration, et seul Coby White surnage.

Le meneur des Bulls livre un beau duel à Jordan Poole, et les deux animent la fin de la première mi-temps. Cela réveille LaVine, qui prend le match à son compte, mais à la pause, Washington reste devant : 55-51.

Au retour des vestiaires, Alex Sarr et Justin Champagnie se promènent dans la défense des Bulls. Les Wizards se lâchent et très vite Poole donne 12 points d’avance (70-58). Côté Chicago, il n’y a plus aucune défense, et ça se transforme en du « hourra basket ». Un scénario qui correspond au basket de Jordan Poole, et les Wizards enflamment leur public avec des actions spectaculaires et de l’adresse. L’écart se stabilise aux alentours des 15 points, et lorsque le duo Ball-LaVine ramène Chicago sous la barre des 10 points, c’est Kispert qui allume de loin (91-80).

Alors que les Bulls y croient encore, c’est Kyshawn George qui va les calmer. A 3-points puis au dunk après une interception, le rookie suisse fait passer l’écart à + 20 (104-84). LaVine, encore lui, tente un dernier baroud d’honneur, mais Poole et Sarr signent un 9-0 pour redonner de l’air aux Wizards, et leur permettre de s’imposer dans les grandes largeurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bilal Coulibaly malade. Si l’arrière-ailier français n’a joué que neuf minutes, c’est parce qu’il est malade. Coulibaly a essayé de jouer, mais après une dizaine de minutes compliquées, son coach a préféré le garder au chaud.

– La série de Jordan Poole. Bien plus sage que les années passées, et à l’aise aux côtés de Malcolm Brogdon, Poole signe un 5e match de suite à 25 points et plus. C’est une première dans sa carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.