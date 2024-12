Cette fois, les Knicks se défont plus facilement des Wizards

Après les 55 points de Jalen Brunson et une victoire en prolongation, les Knicks enchaînent un nouveau succès à Washington (126-106) et, ce, dans le sillage des 32 points et 13 rebonds de Karl-Anthony Towns, l’autre All-Star en puissance de l’effectif. En triple-double (23 points, 15 rebonds, 10 passes), Josh Hart a été tout aussi déterminant côté New-yorkais.

Après un premier quart-temps équilibré (30-27), qui voit les Knicks arroser à 3-points et les Wizards tenir grâce à leur banc, la franchise new-yorkaise commence à s’installer aux commandes. Non pas grâce au tandem Brunson/Towns, mais grâce au coup de chaud de Josh Hart, qui multiplie les bombes du parking dans le deuxième quart-temps.

Jonas Valanciunas a beau cartonner sous les panneaux, les joueurs de la capitale sont dans le dur, avant que Alex Sarr et Malcolm Brogdon ne mettent le coup de collier qui réduit l’écart juste avant la pause (59-57).

Avec Karl-Anthony Towns à l’intérieur mais aussi OG Anunoby à l’extérieur, New York reprend un matelas d’avance confortable en sortie de vestiaires. Sauf que les jeunes de Washington, et notamment Alex Sarr, ne lâchent rien et il faut toute l’abnégation de Mikal Bridges et Josh Hart pour remettre un « run » important, malgré le banc adverse (97-88).

Plus les minutes passent, plus les coéquipiers de « KAT » se détachent au score, tandis que Miles McBride apporte son écot en rotation. La vingtaine de points est atteinte, la paire Towns/Hart soigne ses stats et les fans new-yorkais présents dans la salle peuvent exulter (126-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand huit pour New York. Huitième victoire d’affilée des Knicks, qui profitent d’un calendrier plus clément pour aligner les succès et se rapprocher du Top 2 à l’Est. Ce fut cette fois-ci moins compliqué contre les Wizards, accrocheurs pendant une mi-temps avant de lâcher au fil des minutes après la pause. Il faut dire que le tandem Karl-Anthony Towns – Josh Hart ne leur a rien laissé, faisant la loi à coups de paniers dans la peinture pour l’un et de paniers primés pour l’autre, chacun faisant aussi sentir sa présence sous les panneaux. L’année 2024 se conclut donc en beauté pour les hommes de Tom Thibodeau.

– Kyle Kuzma a repris. Un mois après son dernier match et sa blessure à une côte, « Kuz » a rejoué et c’est en sortie de banc qu’il a retrouvé les parquets. Utilisé une vingtaine de minutes, il n’a pas fait d’étincelles (9 points, 3 rebonds et 3 passes à 4/9), ne cherchant pas à jouer les héros comme il avait souvent tendance à le faire avant de devoir s’arrêter pour quelques semaines.

– Bub Carrington évacué en fauteuil roulant. C’est la sale image de la soirée en NBA et elle concerne le rookie des Wizards. Alors sur une belle dynamique dans le jeu, il a ainsi dû quitter le terrain en chaise roulante. La faute à ce choc (involontaire) entre sa tête et le genou de Precious Achiuwa, en plein troisième quart-temps. Resté au sol plusieurs minutes, le 14e choix de la dernière Draft a été violemment secoué et il devrait en avoir pour quelques rencontres d’absence, s’il entre dans le protocole commotion de la ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.