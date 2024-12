Le MVP de la nuit | Jalen Brunson (beaucoup) trop fort pour les Wizards

Avec seulement 19.3 points de moyenne sur les trois derniers matches et un vilain 0/12 à 3-pts, Jalen Brunson n’était pas en grande forme pour finir l’année civile. Son passage à Washington lui a redonné du souffle et des chiffres bien plus conformes avec son niveau.

Face à des Wizards accrocheurs et notamment un Bilal Coulibaly qui a fait les efforts pour le contenir, le meneur de jeu des Knicks a rapidement montré ses qualités, avec 13 points en premier quart-temps. Absent dans le second, il a brillé en seconde période avec 19 points en troisième quart-temps puis 14 dans le dernier. C’est lui qui égalise dans les dernières secondes pour envoyer les deux équipes en prolongation. L’ancien de Dallas ajoute alors 9 unités dans ces cinq minutes de plus.

On fait le calcul et ça donne : 55 points à 18/31 au shoot ! Son record de saison et de loin, sans oublier aussi 9 passes décisives. « J’ai lu les choses et j’ai trouvé une manière d’avoir de l’impact. Là, c’était marquer », déclare-t-il après la rencontre gagnée par les Knicks.

Outre ce chiffre, ce sont ses paniers décisifs et ses lancers-francs (16/17) qui ont permis à New York de l’emporter. Jalen Brunson a été décisif. « C’est bien, en sachant que je n’ai pas mis beaucoup de lancers-francs cette saison. J’ai été mauvais mais j’en ai marqué quand c’était nécessaire », conclut-il, en étant sévère avec lui-même face à son 81% de réussite dans cet exercice cette année.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 31 35 48.1 41.8 81.1 0.5 2.5 3.0 7.7 2.3 0.8 2.4 0.1 24.5 Total 453 29 48.8 39.4 82.2 0.5 2.7 3.2 4.9 1.8 0.7 1.7 0.1 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.