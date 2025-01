Nikola Jokic en triple-double, les Nuggets stoppent la série des Hawks

Vainqueurs 141-111 il y a un mois à Atlanta, les Nuggets ont remis ça à domicile avec un nouveau festival offensif (139-120) pour fêter la nouvelle année devant leur public. Dans le sillage d’un énième triple-double de Nikola Jokic, Denver signe une troisième victoire de rang.

Les Nuggets avaient pris un départ canon, toujours animé par l’énergie de Russell Westbrook. L’ancien MVP a trouvé ses marques, et sa percussion permet de trouver Michael Porter Jr à 3-points ou Nikola Jokic près du cercle (17-10).

Côté Hawks, Trae Young est dans un bon soir, et Zaccharie Risacher fait apprécier sa technique et son opportunisme pour slalomer au milieu de la défense de Denver. Les Hawks égalisent (19-19) mais Jokic est en mode MVP, et la belle rentrée de Jalen Pickett offre sept points d’avance après douze minutes (40-33).

Les Hawks craquent en cinq minutes

Les Hawks s’accrochent et les joueurs de Quin Snyder passent même devant (59-55) grâce aux missiles longue portée de De’Andre Hunter puis Vit Krejci. Il faut le retour en jeu de Jokic pour calmer les ardeurs d’Atlanta. Son entente avec Westbrook fait de gros dégâts, et un 7-0 permet aux Nuggets de reprendre les commandes (64-62). Les Hawks ne parviennent clairement pas à freiner « Brodie », et à la pause, Denver reste devant (74-71).

C’est au retour des vestiaires que tout va se compliquer pour les Hawks… Après un festival de « floaters » de Trae « TP » Young, la machine Atlanta tombe en panne. Denver en profite pour passer un 14-4 pour prendre 12 points d’avance (91-79). Le temps-mort de Snyder n’a aucun effet, et le duo Porter-Braun signe un 9-2 pour gonfler l’écart (100-81).

Les partenaires de Zaccharie Risacher sont KO, et Nikola Jokic se charge de les maintenir au sol pour donner 26 points d’avance (113-87). Seul Young surnage, mais les Nuggets gèrent facilement cette avance avec Braun puis Jamal Murray (127-102). Le dernier quart-temps se passe tellement bien que Jokic, Porter Jr et Westbrook vont rester assis, et les Nuggets s’imposent au final 139-120 pour une 3e victoire de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jokic n’a pas perdu de temps. Un jour, Nikola Jokic va réaliser l’exploit de signer un triple-double en premier quart-temps… Cela paraît fou, mais cette nuit, il n’en était pas si loin avec 11 points, 8 rebonds et 6 passes ! À l’arrivée, il signe un 144e « TD » en carrière avec 23 points, 17 rebonds et 15 passes en 30 minutes.

– Un mois chargé pour Denver. Le mois de janvier laissera sans doute des traces sur les organismes des Nuggets puisqu’ils vont disputer 17 matches en 31 jours !

– La folle série de Trae Young. Meilleur joueur des Hawks cette nuit, le meneur termine la rencontre avec 30 points et 9 passes. Le meilleur passeur de la NBA signe un 193e match de suite avec 5 passes et plus. Seuls John Stockton et Isiah Thomas ont fait mieux dans l’histoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.