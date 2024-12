Le Heat joue la montre pour Jimmy Butler

Sans grande surprise, il va falloir se monter patient sur le dossier Jimmy Butler. Principale star sur le marché d’ici à la « trade deadline », l’ailier du Heat n’est pourtant pas dans l’urgence de préparer ses valises.

Comme l’expliquait l’insider Marc Stein dimanche, Miami se montre patient au sujet de son joueur, en fin de contrat au terme de cette saison. Si comme The Athletic le confirmait, la franchise floridienne est effectivement à l’écoute d’offres, elle ne compte pas se précipiter pour se séparer de son All-Star.

Le Heat se dit même plutôt confiant, estimant maîtriser le destin de son ailier et sa situation contractuelle, s’il venait à ne pas activer son option à 52.4 millions de dollars pour la saison prochaine pour viser un bail plus long.

Peu d’options réalistes ?

L’option d’un « sign-and-trade » serait ainsi une possibilité pour Miami et Jimmy Butler l’été prochain, même si les masses salariales de ses prétendants limitent la marge de manœuvre pour un accord. Seul Brooklyn a actuellement la possibilité d’absorber un montant équivalent à celui que touche actuellement le joueur de 35 ans, même si Marc Stein estime que ce scénario est encore « loin d’être gagné ».

Mais ce n’est pas forcément plus simple pour monter un transfert avec les équipes (Golden State, Houston, Dallas, Phoenix…) qui intéresseraient Jimmy Butler, les options réalistes étant extrêmement limitées.

La piste la plus crédible est celle d’un simple « swap » avec les Suns, en échange de Bradley Beal, dont le salaire permettrait un transfert direct entre les deux clubs, dans le rouge financièrement. Problème : l’historique de blessures de l’arrière de Phoenix a de quoi sérieusement refroidir Pat Riley, alors que les Suns n’ont quasiment plus de choix de Draft disponibles et intéressants pour permettre à la transaction de prendre place…

Sans compter que Bradley Beal a une clause lui permettant carrément de refuser tout transfert qui ne l’intéresse pas.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 20 31 55.2 35.7 78.2 2.5 3.2 5.8 4.8 1.0 1.2 1.3 0.4 18.4 Total 834 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.