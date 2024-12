En habitué des rumeurs de transfert, Bradley Beal laisse couler

Même si l’agent de Jimmy Butler s’en est pris à Shams Charania, un départ de l’ailier du Heat semble de plus en plus plausible, les Mavericks, les Rockets, les Warriors et les Suns étant sur la liste du All-Star…

S’il devait rejoindre l’Arizona, ce serait forcément en échange de Bradley Beal, bien moins intouchable que Kevin Durant et Devin Booker. Sauf que le nouvel accord collectif rend un transfert extrêmement compliqué. Comme Phoenix est au-dessus du « second apron », le club ne peut pas monter d’échanges avec plusieurs joueurs pour récupérer Jimmy Butler, et l’ancien des Wizards serait donc le seul à rejoindre la Floride.

Problème : il a une « no-trade clause » et peut donc s’opposer à tout transfert le concernant !

« Jusqu’à ce que quelqu’un (les dirigeants des Suns) vienne me voir pour me parler de quelque chose, ce sont juste des choses qui sont dans l’air » a-t-il ainsi répondu au sujet des rumeurs. « Je suis un Phoenix Sun, je suis ici et avec ce maillot. Je ne prête pas attention à tout ça. Cela fait dix ans qu’on me fait ça. »

Un ancien habitué de Twitter

De retour après deux matchs manqués suite à un genou gonflé, Bradley Beal savoure surtout sa présence sur les terrains, dans une saison encore frustrante, à cause de divers pépins physiques.

« Je me suis bien senti, je me sentais bien aussi à la fin du match (face aux Pacers). Je bougeais vraiment bien donc je suis dans une bonne position, je suis vraiment dans une bonne position » rassure-t-il d’ailleurs.

Alors, même s’il souhaitait rejoindre le Heat avant de rejoindre les Suns, pas sûr que ce soit toujours le cas pour Bradley Beal, qui a appris à s’éloigner de toutes les rumeurs.

« J’étais un habitué de Twitter, j’y étais tout le temps et je voyais ce que les gens disaient », a-t-il expliqué. « Tout le monde a une opinion sur tout. Mais je pense que cela vous met dans un état d’esprit négatif. Je n’y prête plus attention. Tout le monde veut que son joueur préféré joue avec son autre joueur préféré. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 16 33 50.0 36.7 81.0 0.7 3.4 4.1 3.1 2.9 1.1 2.3 0.8 17.7 Total 764 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.