Nouveau président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler veut freiner les départs des plus jeunes talents

Comme sur le banc de l’Equipe de France masculine avec le départ de Vincent Collet, remplacé par Freddy Fauthoux, une page se tourne à la Fédération Française de Basket-ball puisque ce samedi, Jean-Pierre Hunckler a été élu à la présidence de la FFBB pour un mandat de quatre ans.

À 65 ans, il devient le 14e président de la FFBB et succède à Jean-Pierre Siutat, en place depuis 2010. Ancien arbitre de haut niveau et Président des comités d’organisation de des EuroBasket 2013 et 2015 en France, Jean-Pierre Hunckler a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait se rapprocher de la FIBA et de la NBA.

« La FIBA ne peut pas vivre sans une fédération comme la Fédération française, et inversement, la Fédération française ne peut pas vivre en dehors de la Fédération internationale », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l’AFP. Parmi les grandes lignes de son projet, il y a la visibilité du basket français à la télévision, le renforcement des infrastructures pour répondre à la croissance des licenciés, le rapprochement entre la Fédération internationale et l’Euroleague, « la compétition majeure en Europe », mais aussi la « protection » des meilleurs jeunes français, attirés par la NCAA depuis la mise en place des contrats NIL pour rémunérer les basketteurs universitaires, ou d’autres championnats étrangers pour se préparer à la Draft NBA.

L’été dernier, la NBA avait nié avoir trouvé un accord avec la LNB sur la mise en place de l’équivalent du programme « Next Stars » de la NBL en Australie, pour faire en sorte que les meilleurs jeunes français ne partent plus à l’étranger pour terminer leur formation avant d’être draftés.

Côté féminin, Jean-Pierre Hunckler souhaite aussi se rapprocher de la WNBA pour trouver un compromis sur la participation des joueuses françaises aux plus grandes compétitions internationales.