Changement d’approche pour l’Equipe de France féminine avec la WNBA ?

Suite à la belle médaille d’argent lors des Jeux olympiques de Paris, la FFBB devrait prolonger Jean-Aimé Toupane à la tête de l’Equipe de France féminine, sans doute jusqu’en 2028.

Néanmoins, d’après les informations de L’Equipe, l’approche du staff par rapport à la WNBA devrait changer. On se souvient en effet de la polémique autour de Marine Johannès, qui n’avait pas pu disputer l’Euro 2023 car elle avait fait un crochet par le New York Liberty, au lieu de rejoindre directement la préparation des Bleues.

Après la finale perdue face aux Etats-Unis, la shooteuse avait toutefois clairement indiqué qu’elle ne ferait pas une croix sur toutes les prochaines saisons WNBA, quitte donc à devoir zapper l’Equipe de France si on l’obligeait encore à faire un choix entre la ligue américaine et le maillot tricolore.

De plus en plus de Françaises en WNBA ?

Mais Jean-Aimé Toupane et son staff semblent désormais prêts à faire des compromis, en s’appuyant sur l’état d’esprit (et le résultat) des JO… ainsi sans doute que par pragmatisme. La FFBB envisagerait ainsi d’accepter des préparations plus courtes, permettant à ses joueuses d’aller en WNBA l’année des compétitions FIBA.

Il faut dire que de nombreuses joueuses risquent d’être concernées à l’avenir (Marine Johannès, Gabby Williams, Iliana Rupert, Leïla Lacan, Marine Fauthoux, Carla Leite, Dominique Malonga…) et que l’Equipe de France féminine ne peut pas chaque année imposer un ultimatum à la moitié de son équipe.

À voir si ce changement de politique est confirmé, l’Euro 2025 se tenant du 19 au 29 juin 2025, en Italie, en Grèce, en Allemagne et en Tchéquie. Soit au milieu de la saison WNBA, qui se déroule de mi-mai à mi-septembre…