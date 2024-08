JO 2024 | France – Etats-Unis : les Bleues à un point, et quelques centimètres, de l’exploit…

Pour cet ultime match des Jeux olympiques 2024, la France installe un match ultra défensif face à Team USA. Gabby Williams débute fort alors que LeBron James est au premier rang, pour observer l’ultra agressivité française.

Et ça fonctionne puisque A’ja Wilson et Breanna Stewart sont extrêmement perturbées par cette intensité défensive.

Le souci, c’est que la troupe de Jean-Aimé Toupane s’expose aux coups de sifflet des arbitres, avec Romane Bernies qui doit vite sortir pour trois fautes. L’autre problème, c’est qu’il ne suffit pas de défendre très fort, il faut aussi mettre des paniers. Et avec une Marine Johannès maladroite, la France a bien du mal à le faire.

La France engage un gros combat

La taille de Brittney Griner fait mal aux Bleues en fin de premier quart-temps (9-15) mais les Américaines ne sont pas à l’aise dans ce match ultra défensif, et elles perdent un nombre incalculable de ballons !

Les Françaises en profitent pour égaliser par Valériane Ayayi alors que Marine Fauthoux, obligée de tirer de très loin, réussit une prière qui enflamme l’Arena Bercy. Grâce à Janelle Salaün, la France passe même devant (25-23).

À la mi-temps, les deux équipes sont donc à égalité (25-25). Quel combat mené par Gabby Williams et compagnie.

Valériane Ayayi et Marine Fauthoux relancent parfaitement les Bleus, qui prennent cinq points d’avance (30-25) ! Un nouveau 3-points de l’ailière tricolore oblige Cheryl Reeve à appeler un temps-mort (33-25).

Les Etats-Unis reviennent

A’ja Wilson n’y arrive pas, tant en attaque qu’en défense, face à Marième Badiane, et la France passe à +10 (35-25). Kelsey Plum relance Team USA, à 3-points puis en servant A’ja Wilson sur jeu rapide. Elle sanctionne encore de loin (35-33) mais Leïla Lacan redonne de l’élan aux Bleues avec le 2+1.

L’Arena Bercy est beaucoup plus chaude que la veille, mais A’ja Wilson commence à attraper les shoots français et à se faire sa place en attaque. Et sur une erreur de communication défensive, Napheesa Collier remet les Etats-Unis en tête (40-41). L’intensité française a baissé d’un cran, alors que l’intensité américaine a fait l’inverse.

Mais alors que Marine Johannès inscrit un rare panier, il n’y a que deux points d’écart (43-45) à l’entame du dernier quart-temps. Les Bleues ont dix minutes pour réussir l’upset olympique du siècle !

Marième Badiane, qui fait un match absolument énorme, égalise (45-45), imitée par Valériane Ayayi (49-49). Marième Badiane fait même repasser les Bleues en tête (51-49) mais prend sa quatrième faute dans la foulée.

Gabby Williams frôle le miracle

Un panier chanceux de A’ja Wilson fait passer Team USA à +3 (55-58) alors que les tentatives françaises ne rentrent pas. Et que Marine Johannès perd un ballon précieux ligne de fond. Mais Gabby Williams rattrape le coup à mi-distance et Team USA n’a qu’un petit point d’avance (59-60) à 1 minute 32 de la fin du quatrième quart-temps…

Kahleah Copper redonne de l’air à Team USA au layup (59-62) alors que Gabby Williams fait un airball de loin.

L’incroyable Marième Badiane provoque un marcher de A’ja Wilson mais Marine Fauthoux se fait contrer et doit faire faute sur A’ja Wilson, qui met un lancer sur deux. Les Etats-Unis sont à +4 (63-59) à 17 secondes de la fin.

Kelsey Plum assure aux lancers mais Gabby Williams réussit un 3-points pour permettre aux Bleues d’y croire encore (65-64). Et après les lancers de Kahleah Copper, Gabby Williams rentre encore un shoot incroyable. Si c’est à 3-points, on file en prolongation. Sauf que la meneuse franco-américaine a le pied sur la ligne. C’est perdu (67-66).

La France a accroché Team USA comme jamais, mais doit se contenter de la médaille d’argent. Comme les Bleus…

Pour les Etats-Unis, invaincues depuis 1992, c’est une 61e victoire consécutive dans les Jeux olympiques, et donc la huitième médaille d’or consécutive. Mais sans aucun doute la plus compliquée !