Preview | France – États-Unis, un deuxième acte encore plus difficile

Après la finale États-Unis – France dans le tableau masculin, ces Jeux olympiques 2024 se terminent par la même affiche, dans le tableau féminin. Ce sera à partir de 15h30.

Pour les Bleues de Marine Johannès et Gabby Williams, la tâche s’annonce encore plus compliquée que pour la troupe de Victor Wembanyama. Car la version féminine de Team USA a plus de marge que la version masculine, avec des victoires tranquilles et maîtrisées en quart de finale (Nigeria) puis en demi-finale (Australie).

Les deux meilleures joueuses du monde en face

Comme l’explique justement la meneuse franco-américaine, la troupe de Cheryl Reeve s’appuie tout simplement sur les deux meilleures joueuses du monde : A’ja Wilson et Breanna Stewart.

« Mais il ne faudra pas entrer dans le match se disant que c’est perdu d’avance ou qu’il faut un miracle » rappelle tout de même Gabby Williams. « Il faudra y croire. Jusqu’au bout. »

Un message repris par Iliana Rupert, précieuse en demi-finale et qui aura encore un grand rôle à jouer.

« Ce sont des joueuses comme les autres » assure la fille du regretté Thierry Rupert. « Les Américaines ont des points faibles, des limites. Il ne faut pas les mettre sur un piédestal, ne pas les mettre trop haut. Je n’ai pas de doute avec mes coéquipières, on ne le fera pas. Il faut les jouer les yeux dans les yeux. »

Rien à perdre

La priorité pour les Bleues sera d’éviter les pertes de balle, en résistant à la pression défensive adverse, pour surtout ne pas nourrir le jeu rapide américain. Forcer Team USA à jouer sur demi-terrain, à travailler pour trouver des bons shoots, tout en parvenant à trouver de l’adresse, en espérant un grand match de Marine Johannès.

Surtout, il faut éviter le scénario des JO 2012 où les « Braqueuses », qui avaient multiplié les exploits pour arriver en finale, n’avaient pas existé face à Candace Parker et compagnie (86-50).

« J’en ai parlé à Iliana (Rupert), je lui ai dit : ‘Ne faites pas la connerie que nous, de fêter la médaille d’argent’ Même si elle était inespérée, à l’époque » explique Isabelle Yacoubou. « Il faut qu’elles jouent le match à fond, parce qu’il y a un truc à aller chercher. Je leur souhaite d’aborder ce match comme tous les autres, ne pas penser que c’est perdu d’avance comme nous. Et de jouer, décomplexées, elles n’ont rien à perdre, tout à gagner. »

CINQ MAJEUR DES ETATS-UNIS

Chelsea Gray – Jackie Young – Napheesa Collier – Breanna Stewart – A’ja Wilson

EFFECTIF DES ETATS-UNIS

A’ja Wilson : 18.2 points, 9.6 rebonds et 2.4 contres en 26 minutes (5 matchs)

Breanna Stewart : 18.0 points, 5.8 rebonds et 3.2 passes en 24 minutes (5 matchs)

Napheesa Collier : 6.6 points, 5.6 rebonds et 1.6 passe en 23 minutes (5 matchs)

Alyssa Thomas : 4.4 points, 5.0 rebonds et 4.0 passes en 19 minutes (5 matchs)

Jackie Young : 11.0 points, 2.0 rebonds et 2.2 passes en 17 minutes (5 matchs)

Brittney Griner : 8.0 points, 4.6 rebonds et 1.0 passe en 16 minutes (5 matchs)

Chelsea Gray : 1.6 point, 1.2 rebond et 5.4 passes en 15 minutes (5 matchs)

Sabrina Ionescu : 6.6 points, 1.8 rebond et 3.4 passes en 14 minutes (5 matchs)

Kelsey Plum : 5.4 points et 3.0 passes en 14 minutes (5 matchs)

Jewell Loyd : 3.2 points, 2.2 rebonds et 1.6 passes en 11 minutes (5 matchs)

Diana Taurasi : 1.0 point, 0.8 rebond et 1.2 passes en 11 minutes (5 matchs)

Kahleah Copper : 7.3 points et 3.0 rebonds en 13 minute (4 matchs)

DIFFUSION

La rencontre France – Etats-Unis sera diffusée sur France Télévisions et Eurosport, à partir de 15h30.