Les Américaines très fières d’être une vraie équipe

Contrairement à LeBron James et compagnie, qui ont arraché leur place en finale dans le quatrième quart-temps face à la Serbie, A’ja Wilson et ses coéquipières n’ont pas tremblé lors des matchs à élimination directe.

Face au Nigeria puis face à l’Australie, les Américaines se sont ainsi promenées, pour deux victoires très faciles.

« Nous savons quelle est la norme pour le basket américain », explique ainsi Jackie Young, qui a remplacé Diana Taurasi dans le cinq majeur. « Nous voulons simplement continuer dans cette voie. »

La norme, c’est évidemment de gagner, puisque Team USA se dirige tout droit vers un huitième titre olympique consécutif chez les femmes, la sélection des Etats-Unis n’ayant plus perdu aux JO depuis 1992…

155 passes décisives sur 173 paniers !

Mais les joueuses de Cheryl Reeve sont surtout fières de poursuivre cette série de victoires de façon collective.

« Je pense qu’on bouge vraiment très, très bien le ballon » explique A’ja Wilson. « Je ne pense pas avoir déjà été dans une équipe qui bouge le ballon comme ça. On cherche toujours à passer d’un bon shoot à un super shoot. On l’encourage toujours, mais ça ne tient pas forcément dans certaines équipes. Dans celle-ci, on cherche toujours le meilleur tir sur le terrain, et je ne pense pas avoir été dans une équipe capable de le faire à ce niveau. »

Dans les chiffres, les Américaines ont ainsi enregistré 155 passes décisives sur 173 paniers inscrits lors de leurs cinq premiers matchs. Un taux hallucinant… peut-être aidé par la générosité des statisticiens de la FIBA.

Mais il est tout de même certain que les joueuses américaines ont cette volonté de chercher le meilleur tir possible.

« Ça peut sembler facile, mais rien n’est facile » promet Cheryl Reeve en amont de la grande finale face à la France. « Je suis très fière de ce qu’on a fait, de l’évolution de notre équipe. Et je suis impatiente de vivre ce dernier round, dans la campagne, afin de voir si on peut remporter une nouvelle médaille d’or. »

Crédit photo : FIBA