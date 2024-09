Officiel : Frédéric Fauthoux succède à Vincent Collet à la tête des Bleus

C’était un secret de Polichinelle et la Fédération Française de Basket-Ball a donc officialisé l’arrivée de Frédéric Fauthoux à la tête de l’Équipe de France 5×5 masculine.

L’ancien meneur de jeu emblématique de Pau-Orthez, sept fois champion de France comme joueur (1992, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003 et 2004) avec son seul club et médaillé de bronze avec l’Equipe de France lors de l’Euro 2005, prend à 51 ans la succession de Vincent Collet. Proche de Boris Diaw et Frédéric Sarre, les managers des Bleus, le Landais s’est reconverti dans le coaching en 2012, alors qu’il avait arrêté sa carrière professionnelle en 2007, mais qu’il avait continué quelques années de jouer dans les divisions inférieures.

Champion de France de N3, avec Pau-Nord-Est, il devient par la suite assistant des U16, qui remporte l’Euro 2014. Nommé bras droit d’Antoine Rigaudeau à Levallois en 2015, il prend la direction de l’équipe lorsque « Le Roi » démissionne, quelques mois plus tard. Il y restera cinq ans, avant le départ de Boris Diaw de la présidence.

Redevenu assistant à l’Asvel de TJ Parker, il y remporte deux titres de champion de France, en 2021 et 2022, avant de redevenir « head coach », cette fois à Bourg-en-Bresse.

Jean-Aimé Toupane prolonge avec les Bleues

Avec la « JL », il reste sur deux jolies saisons. Même sans titre à la clé, le club a tout de même atteint deux fois de suite la demi-finale de la Betclic Elite, la finale de Leaders Cup et la finale de l’EuroCup.

Lors de ses différents passages sur les bancs, il a pu côtoyer pas mal d’internationaux, et notamment les cadres attendus de la nouvelle génération, en particulier Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher.

Restait à savoir qui allait composer son staff. Et comme l’annonçaient les derniers échos, c’est Laurent Vila, le coach de Strasbourg, qui sera le bras droit de Frédéric Fauthoux chez les Bleus. Il sera épaulé de Bryan George, des Atlanta Hawks, qui prend du galon après s’être longtemps occupé de l’analyse vidéo. Joseph Gomis (Asvel) sera lui « en charge du développement personnel » quand Pascal Donnadieu aura un rôle de consultant. C’est Maxime Chiron qui passe désormais coordinateur vidéo alors qu’il faudra voir si Kenny Atkinson, le coach des Cavaliers, sera présent pour les grandes compétitions.

Pour l’Equipe de France 5×5 féminine, pas de suspense là non plus puisqu’après la belle médaille d’argent aux Jeux olympiques 2024 de Paris, Jean-Aimé Toupane est prolongé à la tête de la sélection. Il perd par contre sa première assistante, Cathy Melain, précieux relais auprès des joueuses.

Les deux sélectionneurs ont signé des contrats de quatre ans, pour aller jusqu’aux JO 2028 de Los Angeles.