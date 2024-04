La NBL choisit Kenny Smith pour attirer les jeunes talents américains

Ancien champion NBA, Kenny Smith se lie à la National Basketball League, en Australie. D’abord, le complice de Charles Barkley et de Shaquille O’Neal sur TNT sera à la tête du programme de détection « Next Stars » en Amérique du Nord. En outre, il fera partie des investisseurs pour diriger une équipe lors de la prochaine expansion de la NBL.

« Vu ma passion pour le développement du basketball à l’échelle mondiale, je suis incroyablement heureux d’être un ambassadeur du programme « Next Stars » de la NBL et de m’investir pleinement dans la croissance de la NBL en tant que futur propriétaire d’une nouvelle équipe » apprécie l’ancien meneur des Rockets.

Par le passé, Kenny Smith avait exprimé sa volonté d’être dirigeant, et en 2020, il expliquait qu’il était « inévitable » qu’il rejoigne un jour les bureaux d’une franchise. En attendant la NBA, Kenny Smith pourra se faire la main avec un équipe en Australie, tout en jouant les recruteurs pour ce programme « Next Stars ».

« Les voies légitimes vers la NBA évoluent et la NBL a fait ses preuves en matière de recrutement de joueurs. La NBL m’a identifié pour un rôle clé, afin d’encadrer et soutenir les jeunes talents et les doter des outils nécessaires pour devenir professionnel avec, en vue, l’objectif de faire le grand saut vers la NBA. »

Un chemin vers la NBA

Depuis sa création en 2018, le programme « Next Stars » a attiré quelques futurs joueurs NBA. Ainsi, LaMelo Ball, Josh Giddey, RJ Hampton ou Ousmane Dieng ont été draftés après avoir intégré ce programme. Cette saison, Alexandre Sarr suit également ce programme, et il est annoncé dans le Top 3 de la prochaine Draft.

Via ce programme, le Français peut suivre diverses formations, que ce soit sur le plan financier, de la communication, ou même pour le développement de sa propre marque.

Au moment où la Team Ignite est vouée à disparaître, le programme de formation de la NBL pourrait se révéler comme la meilleure alternative pour les joueurs qui souhaitent se confronter au monde professionnel. D’autant que la NBL attire de plus en plus les joueurs NBA d’hier et d’aujourd’hui. Cette saison, la ligue australienne compte sur Scottie Pippen comme ambassadeur. Par ailleurs, plusieurs joueurs ont investi dans des équipes à l’image de Thaddeus Young et Khris Middleton chez les Brisbane Bullets, ou encore John Wall et Victor Oladipo.