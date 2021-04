Khris Middleton va également investir en NBL

La liste des joueurs NBA qui investissent dans la NBL continue de s’allonger. Le New York Times nous apprend que Khris Middleton va prochainement investir dans les Brisbane Bullets et y devenir actionnaire minoritaire.

L’ailier des Bucks rejoint ainsi le groupe du propriétaire majoritaire, lui aussi passé par la grande ligue américaine, Kevin Martin, qui a mis la main sur les Bullets depuis deux ans.

Le double All-Star est même le deuxième joueur en activité à investir dans cette franchise australienne, après Thaddeus Young, et c’est un joueur de plus évoluant en NBA qui regarde vers l’Océanie.

Par exemple, on se souvient qu’à l’automne 2020, ce sont John Wall et Victor Oladipo qui avaient mis leurs billes en Australie : le premier chez les South East Melbourne Phoenix, le second du côté des New Zealand Breakers.