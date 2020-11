Au tour de John Wall d’investir dans le championnat australien

Tandis que son nom figure dans des rumeurs de transfert (aux Rockets notamment) et qu’il aurait même exprimé son envie de quitter les Wizards, John Wall commence doucement, mais sûrement, à préparer son après-carrière.

Comme nous l’apprend le New York Times, il a effectivement décidé d’investir dans le championnat australien, en rachetant des parts des South Eath Melbourne Phoenix. Une équipe fondée il y a un an seulement et qui s’apprête à disputer la deuxième saison de sa jeune histoire.

Le meneur de Washington rejoint ainsi un groupe d’actionnaires – propriétaires de cette franchise basée à Melbourne – mené par l’entrepreneur Romie Chaudhari et également composé de l’actuel meneur australien des Cavaliers, Dante Exum, et des anciens joueurs Zach Randolph, Al Harrington et Josh Childress.

Preuve qu’investir en NBL est à la mode en ce moment, cette annonce intervient quelques jours après que Victor Oladipo a lui aussi décidé de rejoindre un groupe d’investisseurs afin de placer de l’argent dans ce championnat, et plus précisément dans l’équipe des New Zealand Breakers.

Rappelons enfin que, l’année dernière, Kevin Martin était quant à lui devenu propriétaire des Brisbane Bullets.