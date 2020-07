Kenny Smith bientôt dirigeant ?

Des plateaux télé aux organigrammes de la ligue, il n’y a qu’un pas (ou presque) et Kenny Smith pourrait le franchir prochainement. Consultant pour TNT aux côtés de Charles Barkley et Shaquille O’Neal, « The Jet » pourrait effectivement s’offrir un nouveau défi dans les prochains mois. C’est ce qu’il a confié au Front Office Sports.

« C’est inévitable, je vais passer à autre chose. [Au regard] de la consommation, de la production d’informations que j’ai reçues, de la façon dont je suis capable de les relayer et de mes relations, c’est inévitable. C’est tout simplement inévitable. Depuis 20 ans, j’ai accès à des informations, grâce aux journalistes, aux agents, aux GMs et aux propriétaires, auxquelles personne d’autre n’a accès. Personne d’autre. Chaque franchise m’a dit quelque chose qu’elle n’a dit à personne d’autre. »

Par le passé, le double champion NBA avec les Rockets (1994, 1995) avait déjà été approché par plusieurs franchises – comme les Knicks, les Cavaliers et les Kings – pour un poste de GM, sans que cela ne se concrétise pour autant. Mais la situation pourrait se décanter rapidement, une fois la saison actuelle terminée.

« En ce moment, nous sommes en plein dans le Covid-19. Mais après cette vingtaine de matchs à disputer, ce sera plus clair car tout le monde ignore où il en est actuellement. […] Une fois que ce sera terminé, mon téléphone sonnera toujours. Un jour, je vais répondre et ils répondront en même temps. Et les deux camps diront oui. »

En attendant d’être appelé par une franchise, et de potentiellement décrocher un poste de GM, Kenny Smith se prépare, comme tous les joueurs, à reprendre la saison. Même s’il ignore encore de nombreuses choses à ce niveau.

« On nous demande d’y aller [dans la bulle, ndlr] pour les finales de conférence. Mais je ne sais pas encore si c’est sûr à 100%. Ils viennent juste d’envoyer la demande pour le faire. Ils ne m’ont pas donné les modalités. Et nous n’avons pas parlé des mesures de sécurité. Je suppose qu’ils le feront lorsque nous nous rendrons à Atlanta pour tout le mois de juillet. »