Les Knicks aimeraient imiter le management des Lakers et des Warriors

Dès les instants qui ont suivi le licenciement de Steve Mills, la rumeur autour de Masai Ujiri, véritable arlésienne à New York depuis quelques années, a ressurgi. Seulement, déloger le dirigeant des champions 2019 semble très compliqué actuellement et les Knicks ont besoin de trouver une solution plus réaliste pour leur poste de président.

D’après les informations d’ESPN, James Dolan, le propriétaire de la franchise, aurait une vision claire du modèle qu’il veut installer au sommet des Knicks. Celui des Lakers et des Warriors, c’est-à-dire avec un ancien agent qui occupe ce poste de président. Pour les premiers, c’est Rob Pelinka, ancien agent de Kobe Bryant notamment, pour les seconds, c’est Bob Myers qui a eu comme clients Brandon Roy, Tyreke Evans ou encore Kendrick Perkins.

Le New York Post annonce de son côté que James Dolan garderait un œil sur Rich Kleiman, le manager de Kevin Durant. Ce dernier, natif de New York, aurait toujours voulu occuper un rôle important au sein de la franchise championne en 1970 et 1973. Il aurait même le désir d’installer Mark Jackson sur le banc des Knicks.

D’autres noms, chez les agents, ont été évoqués comme Austin Brown, l’agent de D’Angelo Russell, glisse SNY. Le New York Post liste même plusieurs candidats plus ou moins crédibles, comme Kenny Smith, actuel consultant sur TNT ou Rich Paul, le puissant agent de LeBron James, en passant par des dirigeants expérimentés aux CV solides : Kevin Pritchard des Pacers, Neil Oshley des Blazers ou encore R.C. Buford, l’ancien architecte des Spurs.

On ne sait pas si RC Buford aurait envie de venir mettre les pieds à New York, mais l’idée d’engager un des hommes forts de San Antonio, qui fut sans doute la franchise la plus stable de la ligue depuis 25 ans, ne serait pas la pire des décisions à prendre pour James Dolan…