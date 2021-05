Le président de la NCAA fait le forcing pour que la rémunération des étudiants soit validée avant le 1er juillet

Lancé par la Californie en septembre 2019, le mouvement « Fair Play to Pay », qui milite pour que les étudiants-athlètes puissent recevoir une rémunération en cas d’utilisation de « leur nom, de leur image ou de leur représentation », s’affirme de plus en plus dans la paysage du sport universitaire américain.

Soutenue par LeBron James, cette proposition doit désormais être votée par le conseil de la NCAA. Et comme il le confie au New York Times, Mark Emmert, le président de l’association universitaire, incite le conseil à adopter cette proposition avant ou aux alentours du 1er juillet prochain.

Une date qui n’est évidemment pas proposée au hasard puisqu’après la Californie, ce sont les États de l’Alabama, de la Floride, de la Géorgie, du Mississippi ainsi que du Nouveau-Mexique qui ont l’intention de suivre ce mouvement et donc d’autoriser la rémunération des étudiants-athlètes par des sponsors.

Selon ESPN, en plus des États cités précédemment, une demi-douzaine d’autres devraient se pencher sur la question en 2022.

Fondée sur le principe de l’amateurisme qui bannissait jusqu’ici tous types de rémunération, la NCAA entend donc suivre le mouvement, ou plutôt l’accompagner pour tenter de l’encadrer. Pour l’instant, elle attend encore un jugement de la Cour suprême sur les limites de ce que les universités peuvent octroyer à leurs étudiants-athlètes (NCAA v. Alston), mais elle est à un tournant de son système qui rapporte près d’un milliard de dollars chaque année puisque les lois « Fair Play to Pay » doivent s’appliquer dans les États concernés à partir de 2023.