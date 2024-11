Les Lakers vont laisser Jalen Hood-Schifino devenir « free agent »

Contrairement à certains camarades de la Draft 2023, comme Victor Wembanyama ou Bilal Coulibaly, Jalen Hood-Schifino était dans le flou concernant son avenir en NBA, puisqu’il fallait que son équipe, en l’occurrence les Lakers, activent la troisième année de son contrat.

Or, ESPN rapporte que les dirigeants de Los Angeles ont décidé de ne pas valider cette « team option » pour 2025/26 et, par conséquent, le meneur de 21 ans ne restera sans doute pas en Californie au-delà de la saison en cours. Il deviendra free agent non protégé l’été prochain.

Un choix avant tout motivé par l’argent, puisqu’en économisant le salaire de 4.1 millions de dollars de Jalen Hood-Schifino, les Lakers s’offriront un peu de flexibilité financière, ce qui n’est pas négligeable quand on sait que leurs finances sont déjà dans le rouge.

Sélectionné en 17e position de la Draft 2023 (devant Jaime Jaquez Jr, Brandin Podziemski et Cam Whitmore…), après sa sortie de l’université d’Indiana, « JHS » n’a joué que 21 rencontres la saison dernière (pour 1.6 point, 0.6 rebond et 0.4 passe…) et il n’est pour le moment pas entré en jeu en 2024/25. On devrait l’apercevoir principalement en G-League au côté de Bronny James dans les semaines à venir.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Jalen Hood-Schifino Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAL 21 5 22.2 13.3 60.0 0.1 0.5 0.6 0.4 0.6 0.1 0.4 0.1 1.6 Total 21 5 22.2 13.3 60.0 0.1 0.5 0.6 0.4 0.6 0.1 0.4 0.1 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.