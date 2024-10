Après un passage à Cleveland, Bronny James va aller en G-League

Maintenant qu’il a marqué l’histoire en disputant un match au côté de son père LeBron, on s’attendait à ce que Bronny James file rapidement en G-League pour se développer plus sereinement et ESPN annonce justement que ce sera bientôt le cas.

Plus précisément, c’est directement après le « road trip » de cinq matchs des Lakers (28 octobre – 6 novembre), auquel il prendra donc part, que le joueur de 20 ans va connaître son premier passage à l’échelon inférieur, en rejoignant les South Bay Lakers. On notera que ce « road trip » intègre une rencontre à Cleveland, le 30 octobre, et que ce n’est sans doute pas un hasard si les Lakers l’emmènent sur ce déplacement, pour cette première, chez lui.

« Ça a toujours été prévu depuis le départ, que Bronny alterne entre la NBA et la G-League » rappelle JJ Redick, son entraîneur. « Rob Pelinka et moi en avions parlé, LeBron aussi. »

Rien de surprenant donc, alors que Bronny James avait également déclaré être prêt à jouer en G-League sous les ordres de Zach Guthrie, courant juillet : « Je suis impatient de jouer au basket, peu importe le niveau auquel je joue. »