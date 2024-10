C’est fait : LeBron James et son fils Bronny James ont joué ensemble !

Ils avaient déjà foulé ensemble les parquets en présaison, mais tout le monde attendait de voir quand et comment LeBron James et son fils Bronny allaient pouvoir partager le terrain « pour de vrai », en saison régulière.

Toujours très bien informé au sujet du « King », Brian Windhorst, d’ESPN conseillait de regarder le deuxième quart-temps face aux Wolves et, en effet, c’est un peu avant la mi-temps que JJ Redick a lancé le père et le fils.

LeBron James et son fils sont ainsi rentrés ensemble sur le terrain, pour partager quelques minutes !

Devant les Griffey, premier duo père/fils à avoir joué ensemble en MLB, les James n’ont pas particulièrement fait d’étincelles sur le terrain, les Wolves remportant 7-2 le passage, Bronny James ratant un 3-points ouvert et se faisant contrer par Rudy Gobert après avoir pris un rebond offensif.

Mais l’histoire a été écrite, et JJ Redick peut désormais penser à autre chose. « Nous avons eu quelques conversations à ce sujet », expliquait le coach des Lakers. « Je pense que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Nous voulons que cela ait du sens et que cela se fasse naturellement, dans le rythme d’un match ».

LeBron James père et fils ont eu les mêmes mots après la rencontre pour décrire ce moment : « C’est un moment que je n’oublierai jamais ».

« Aller à la table de marque avec mon père et rentrer en jeu pour la première fois, c’est un moment dingue que je n’oublierai jamais »

« Peu importe quel âge j’atteins, ou si ma mémoire finit par me faire défaut, je n’oublierai jamais cet instant » a insisté le meilleur marqueur de l’histoire en conférence de presse, aux côtés de son fiston. « Ma fille, sa sœur, a dix ans aussi aujourd’hui, et cette journée était géniale. Dès que je me suis levé, ma fille est allée à l’école, je suis allé au travail, j’ai vu mon fils au boulot, nous avons joué ce match. Pour toute la famille, ce sont des moments fantastiques. »

« C’est la famille, la famille a toujours été plus importante que tout » avait expliqué LeBron James sur le parquet quelques minutes plus tôt au micro de TNT. « J’ai perdu beaucoup de temps (en famille) à cause de cette ligue, à m’engager dans cette ligue, être en déplacement… J’ai manqué certaines choses de sa vie, de celle de Bryce, et de Zhuri. Alors avoir ce moment où je travaille toujours et où je peux le faire avec mon fils, c’est un des plus grands cadeaux que j’ai pu recevoir du Tout-puissant, et je veux en profiter au maximum. »

Sourire timide, Bronny a acquiescé. « Aller à la table de marque avec mon père et rentrer en jeu pour la première fois, c’est un moment dingue que je n’oublierai jamais. Je suis très reconnaissant pour tout, d’avoir cette opportunité géniale d’être dans cette ligue, de m’améliorer chaque jour, apprendre chaque jour. » Si ses premiers pas en NBA resteront marquants pour l’événement qu’ils représentent plus que pour son passage sur le terrain en lui-même, « James Jr » a essayé de faire abstraction du contexte. « J’essaie de ne pas me concentrer sur tout ce qui se passe autour de moi, mais sur le fait d’être un rookie et d’essayer de ne pas faire d’erreurs. Mais j’ai clairement ressenti cette énergie, et je remercie la Laker Nation d’avoir été au rendez-vous pour mon père. »