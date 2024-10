Les Wizards valident la 3e année de contrat de Bilal Coulibaly

Comme toujours avec les jeunes déjà performants, ce n’était qu’une formalité, mais Bilal Coulibaly a appris mardi que les Wizards avaient validé la 3e année de son contrat rookie. Après sa Draft, en juin 2023, le Français avait paraphé un contrat de 30 millions de dollars sur quatre ans, de type 2+2. Le voilà lié avec sa franchise au moins jusqu’en 2026, et il sait déjà qu’il touchera 7,3 millions de dollars la saison prochaine.

Titulaire aux côtés de Jordan Poole, Coulibaly réalisé un très bon début de saison avec 16.0 points, 4.7 rebonds et 3.3 passes de moyenne. Après trois matches, le médaillé d’argent olympique a déjà battu ses records aux points et aux passes, et égalé celui du nombre de 3-points sur un match.

Décisif par sa défense face aux Hawks lundi soir, il avait expliqué que son coach lui donnait davantage de responsabilités en attaque. « J’ai prouvé aux coaches que je pouvais aller au cercle, prendre un tir en sortie de dribble, et tout le reste. Les coaches l’ont vu, et maintenant ils croient en moi » avait expliqué le Français, qui tente huit « drives » en moyenne cette saison. « Coach Keefe l’a vu, et il s’est dit que je pouvais le faire. Il m’a alors donné beaucoup plus de responsabilités. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 2 33 55.6 44.4 77.8 2.0 4.0 6.0 3.5 1.0 0.5 3.0 0.0 15.5 Total 65 27 44.0 35.1 70.7 0.9 3.2 4.1 1.8 2.1 0.9 1.4 0.7 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.