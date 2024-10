Victor Wembanyama et les jeunes Spurs prolongés

Il n’y a évidemment rien de surprenant mais les Spurs ont annoncé qu’ils avaient activé la 3e année de contrat de Victor Wembanyama, désormais lié à sa franchise jusqu’en 2026. Bien évidemment, dans un an, la direction validera aussi la 4e et dernière année de son contrat rookie. Sur le plan salaire, « Wemby » est donc assuré de toucher 12,8 millions de dollars cette saison et 13,4 millions de dollars la saison prochaine.

Dans le même communiqué, les Spurs ont annoncé qu’ils avaient activé la 4e année de contrat de Jeremy Sochan, Malaki Branham et Blake Wesley, désormais liés aux Spurs jusqu’en 2026. Les trois coéquipiers de Wembanyama seront ensuite « free agent » protégés, si les Spurs activent leur « qualifying offer » pour chacun. Même chose pour le pivot français en 2027.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs se trouvant dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison suivante et son équipe ne pourra, alors, pas s’aligner sur une quelconque offre extérieure.