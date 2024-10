Stats & Highlights | Les Kings gagnent avec un De’Aaron Fox dans le club des 10 000

Derrière un immense Paolo Banchero, auteur de 37 points en première mi-temps (record de franchise égalé), et de 50 points à 16/26, 13 rebonds et 9 passes au final, le Magic triomphe des Pacers, même si Orlando a bien failli laisser filer la rencontre après un 22-3 adverse en troisième quart-temps. Avant de se reprendre sur la fin…

Malgré une nouvelle grosse baisse de régime dans le troisième quart-temps, le Heat a maîtrisé les Pistons, désormais à 0-4, en accélérant au début du quatrième quart-temps. Dans le sillage de Jimmy Butler.

Les Grizzlies veulent hausser le rythme cette saison, mais il va falloir apprendre à tenir sur la longueur. En tête tout le match, et notamment de vingt points dès le deuxième quart-temps, Desmond Bane et sa troupe n’ont pas réussi à freiner Zach LaVine et les Bulls dans l’ultime période, et lâchent donc cette rencontre sur leur terrain.

Beaucoup de maladresse entre les Mavs d’un Luka Doncic à 5/22 dont 1/9 de loin, et le Jazz d’un Lauri Markkanen à 4/15, et les finalistes s’en sortent dans un match surtout marqué par l’atroce blessure de Taylor Hendricks.

Première victoire de la saison pour les Kings, qui profitent de la venue de Blazers extrêmement maladroits pour débloquer leur compteur, alors que De’Aaron Fox devient le 5e joueur du club à dépasser les 10 000 points.

Orlando – Indiana : 119-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 119 IND 115 ATL 119 WAS 121 BOS 119 MIL 108 MIA 106 DET 98 NYK 104 CLE 110 TOR 125 DEN 127 MEM 123 CHI 126 SAS 101 HOU 106 DAL 110 UTH 102 PHO 109 LAL 105 SAC 111 POR 98

Miami – Detroit : 106-98

Memphis – Chicago : 123-126

Dallas – Utah : 110-102

Sacramento – Portland : 111-98

