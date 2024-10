Toujours invaincus, les Celtics enfoncent un peu plus les Bucks

Entre des Celtics qui ont déjà atteint leur vitesse de croisière et les Bucks qui se demandent toujours vers où ils doivent aller, le choc aurait pu tourner à la correction lundi. Fort heureusement pour le spectacle et les fans de l’équipe du Wisconsin, cela n’a pas été le cas. Cela n’a toutefois pas suffi pour que la bande de Giannis Antetokounmpo réussisse à faire tomber le champion sortant, vainqueur 119-108. Boston est déjà à 4-0, les Bucks glissent lentement mais sûrement vers l’état d’urgence avec un troisième revers en quatre rencontres.

Il y a néanmoins eu du mieux pour Milwaukee, qui a tenu 33 minutes les yeux dans les yeux avec la référence de la ligue, au lendemain d’un match franchement inquiétant à Brooklyn. Le duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard avait jusque-là tenu la baraque offensivement (24 points chacun alors, 63 points finalement à eux deux), mais c’est surtout de l’autre côté du parquet que les hommes de Doc Rivers ont plutôt bien joué le coup.

Un 18-2 en guise de K.-O.

En limitant la circulation de balle des Celtics, forçant les balles perdues et contenant bien Jayson Tatum, les visiteurs étaient encore dans le coup avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le troisième quart-temps (79-80).

Mais Boston est décidément irrésistible et a trouvé en Payton Pritchard son dynamiteur. Déjà déterminant en première période par son adresse (19 points au repos à 5/8 à 3-points), le joker offensif de Joe Mazzulla a sorti sa spéciale : le tir de loin au buzzer ou presque pour doucher les espoirs adverses. Son tir primé juste avant à la sirène du troisième quart a ponctué un 11-2, initié par Derrick White, pour terminer la période. Avant qu’il n’enfonce le clou d’un nouveau tir lointain en début de quatrième quart, au milieu d’un 18-2 passé ne moins de quatre minutes.

Milwaukee a tenté de s’en relever, recollant à huit points… Moment choisi par Payton Pritchard pour inscrire son huitième tir à 3-points de la soirée et plier l’affaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum discret, Jaylen Brown et Payton Pritchard à la rescousse. En sortie de banc, Payton Pritchard a été le facteur X parfait avec ses 28 points en autant de minutes pour prendre le relais d’un Jayson Tatum en-dedans, pénalisé par les fautes et maladroit (6/16, dont 1/8 de loin). Brown, lui, a été fidèle à lui-même, agressif à bon escient (10/14 aux lancers-francs) et leader offensif de substitution idéal. C’est aussi là une des forces de l’équipe de Joe Mazzulla, capable d’encaisser un « petit » match de son franchise player en trouvant d’autres solutions.

– Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo au rendez-vous mais trop seuls. Les deux stars des Bucks n’ont pas fui leurs responsabilités, bien au contraire. Lillard a tout le match durant mis à mal la défense des Celtics, incapables de l’empêcher de provoquer des fautes. Ça c’est pour le côté pile. Le côte face, lui, voit le tandem inscrire 63 des 108 points des leurs, avec près de 60% des tirs inscrits par Milwaukee dans ce match. Le manque de renfort s’est fait sentir – 39% au tir pour le reste de l’équipe -, et le « Greek Freak » a dû forcer en fin de match (6 points seulement, 3 balles perdues) pour tenter de combler l’écart, en vain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.