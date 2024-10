Avant le gros choc à Boston, Giannis Antetokounmpo se fâche déjà

On avait quitté des Bucks catastrophiques en fin de saison régulière, puis en playoffs, et l’été n’a rien changé ! Après une victoire probante face aux Sixers, privés de Joel Embiid et de Paul George, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo viennent de perdre coup sur coup face aux Bulls et aux Nets, deux « lottery team » en puissance. Les beaux discours de la présaison sont sans effet, et le « Greek Freak » se désole de cette situation.

« Pour l’instant, nous n’avons aucune identité » regrette Giannis. « Comment allons nous gagner le match ? Comment allons nous défendre pendant 48 minutes ? Est-ce qu’on va faire circuler la balle pendant 48 minutes ? Est-ce qu’on va être agressifs ? Il faut trouver une identité. Pour l’instant, on n’en a pas. »

Trop statiques, trop lents…

Alors que Doc Rivers est arrivé il y a neuf mois, les Bucks n’ont toujours pas d’identité, et on peut comprendre que ça agace leur leader.

« Nous devons améliorer notre attaque et notre défense. Nous ne jouons pas, nous ne jouons pas du tout, nous devons faire mieux » prévient-il. « Peu importe que ce soit le premier, le troisième ou le 50e match de la saison, il faut continuer à travailler en équipe, à prendre soin du ballon et à être agressif. Nous jouons de manière trop statique, trop lente. Il faut trouver un moyen de courir plus vite dans nos couloirs, de créer des tirs pour nos tireurs, de faire bouger les choses. »

Faire bouger la balle pour créer de l’énergie

C’est d’autant plus problématique que le prochain match est dès ce soir, à Boston ! Si les Bucks affichent le même visage que lors des deux derniers matchs, ça pourrait très mal tourner, et déjà mettre le club sous pression…

« Face à Boston, nous devrons être concentrés pendant 48 minutes, parce qu’ils vont jouer très vite, écarter le jeu le terrain et prendre beaucoup de tirs à 3-points » conclut Giannis. « Pour créer une énergie contagieuse, il faut faire bouger le ballon, poser des écrans, faire des sacrifices et créer un avantage pour son coéquipier. Si tout le monde a le même état d’esprit, c’est comme ça qu’on crée de l’énergie. Le ballon trouvera l’homme ouvert, la main chaude. Nous devrons trouver un moyen de rivaliser avec leur vitesse. Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas fait. Nous commençons notre attaque trop tard. Nous devons jouer plus vite et attaquer plus tôt, être plus agressifs. »