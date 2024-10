À New York, les Cavaliers de Darius Garland restent parfaits

Choc alléchant à l’Est entre les Knicks et les Cavaliers au Madison Square Garden. Une affiche qui penche en faveur des Cavs (110-104), portés par leur quatuor Darius Garland (34 points) – Donovan Mitchell (25 points) – Evan Mobley (17 points, 8 rebonds) – Jarrett Allen (15 points, 15 rebonds), et qui passent donc avec succès leur premier test de la saison à New York. De quoi permettre à Cleveland de rester invaincu après quatre matchs, malgré Jalen Brunson (21 points, 7 passes) et consorts.

Si les Cavaliers entrent bien dans leur match avec leur duo d’arrières Garland/Mitchell (22-18), ce sont pourtant les Knicks qui prennent peu à peu l’ascendant avec un 21-7 dans le second quart-temps. En s’appuyant pour ce faire sur l’activité incessante de Josh Hart au rebond offensif, couplée à l’agressivité en défense et vers le cercle de Jalen Brunson ou Mikal Bridges (52-45).

Après la pause, Cleveland reste à distance et se retrouve à -13, car Mikal Bridges continue de faire mal, mais l’écart se réduit avec un 13-2, à force d’insister et de passer par l’intérieur, avec la paire Garland/Mobley (78-74).

C’est alors que Donovan Mitchell puis surtout Darius Garland prennent le jeu à leur compte pour remettre leur équipe devant et, malgré un Jalen Brunson qui se démène après une frayeur au genou, les Cavs tiennent bon et Darius Garland, précieux en défense également, se charge de plier l’affaire avec Donovan Mitchell aux lancers-francs (110-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Darius Garland poursuit sa montée en puissance. Après 7, 13 puis 23 points, voilà que Darius Garland en plante 34 et il a surtout inscrit 15 unités dans le quatrième quart-temps. Bien aidé par son compère de backcourt, Donovan Mitchell, le meneur est sorti de sa boîte au bon moment, comme le prouvent ses trois paniers à 3-points du dernier acte. Sans oublier sa belle défense sur Jalen Brunson, limité à 8/24 et moins tranchant qu’à l’accoutumée. Une prestation bienvenue pour aider les Cavaliers à rester invaincus et réussir leur premier test de la saison.

– Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns pas au mieux. Limité à 8/24 au shoot donc, Jalen Brunson s’est surtout fait peur dans le troisième quart-temps, quand il s’est fait mal à la cheville en se réceptionnant mal après un tir. Pas la meilleure des soirées pour le meneur, qui n’a pas pu non plus compter sur un Karl-Anthony Towns inspiré, car limité à 13 points (à 4/8) mais surtout exclu pour six fautes. Clairement, le duo majeur des Knicks n’a pas été au rendez-vous comme espéré, même si les soldats Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby ou encore Miles McBride ont fait de leur mieux pour compenser.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.