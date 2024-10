Miraculés à Toronto, les Nuggets peuvent encore remercier Jamal Murray !

C’est fait, les Nuggets ont remporté leur premier match de la saison, et c’est un miracle ! Menés de 15 points au début de la deuxième mi-temps, les coéquipiers de Nikola Jokic s’en sortent après prolongation (127-125) grâce à un énième exploit de Jamal Murray à la dernière seconde. Sur ses terres natales, le meneur canadien signe l’un des plus beaux paniers du match pour envoyer tout le monde en prolongation.

Il reste une poignée de secondes, et Jamal Murray profite d’une passe de Nikola Jokic pour prendre la ligne de fond, et il signe un lay-up « jordanesque » en passant sous le cercle pour égaliser (114-114). C’est cruel pour les jeunes Raptors. D’autant que Nikola Jokic va les assommer dans la prolongation avec un gros 3-points pour donner six points d’avance (122-116).

Il reste quatre minutes à jouer, et en sortie de temps-mort, les arrières des Raptors loupent panier, sur panier. Cette fois, c’est Murray qui rend la pareille à Jokic, pour donner huit points d’avance (124-116).

Trois balles de matchs en trois secondes !

Il reste 150 secondes à jouer, et les Raptors vont lancer leurs dernières forces dans la bataille. C’est Barrett qui marque près du cercle, puis Davion Mitchell qui plante un 3-points. En 30 secondes, les Raptors sont revenus à -3 (124-121). Heureusement pour Denver, Aaron Gordon est au rebond offensif pour remettre dedans (126-121). À 32 secondes de la fin, les Raptors sont revenus à deux points (127-125). En fin de possession, Christian Braun loupe le 3-points qui aurait mis les Nuggets à l’abri.

Il reste dix secondes à Toronto pour égaliser ou même gagner. Ils vont avoir trois occasions, et ils vont toutes les rater ! Barrett manque son 3-points, mais Ochai Agbaji prend le rebond, et rate son tir. Même chose pour Jakob Poeltl au buzzer. Pas de doute, cette première victoire des Nuggets est miraculeuse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure de Scottie Barnes. Sur les bases d’un triple-double avec ses 21 points, 12 rebonds et 9 passes, le leader des Raptors a quitté ses coéquipiers à une minute de la fin, victime d’une manchette involontaire de Nikola Jokic au rebond.

– Le ton monte. Avant de rejoindre les vestiaires, touché au visage, Barnes s’était chauffé avec Aaron Gordon. Au départ, une vilaine faute de Russell Westbrook sur Barnes. Les deux s’insultent, et Gordon vient défendre son coéquipier. Résultat, une Flagrant I pour Westbrook, et deux techniques pour Barnes et Gordon.

– Les épatants rookies des Raptors. Avant la rencontre, les Raptors pouvaient se targuer d’avoir dans leurs rangs les deux meilleurs rookies de ce début de saison avec Jamison Battle et Jamal Shead, numéros 1 et 2 aux classements des meilleurs marqueurs chez les débutants. On n’a pas trop vu Battle, mais Shead est intéressant par sa défense, et son agressivité. C’est un Davion Mitchell bis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.