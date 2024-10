Taylor Hendricks victime d’une blessure atroce

Âmes sensibles, s’abstenir. Le pauvre Taylor Hendricks a effectivement été victime d’une blessure atroce cette nuit chez les Mavericks, ce qui lui a valu d’être évacué sur civière et ce qui risque de le tenir éloigné des terrains pendant un bon bout de temps.

Alors qu’il partait en contre-attaque et qu’il se rendait disponible pour recevoir le ballon, le joueur du Jazz s’est bloqué tout seul la jambe droite et l’impact a été tel qu’elle s’est directement orientée vers l’extérieur…

De quoi provoquer des réactions d’horreur chez ses coéquipiers et ses adversaires, alors que l’on a appris pas longtemps après que Taylor Hendricks souffrait d’une fracture du péroné droit et d’une dislocation de la cheville droite. Il va maintenant rentrer dans l’Utah pour passer des examens approfondis.

« C’est dur à digérer » a réagi son entraîneur Will Hardy. « Il a tellement bossé. C’est un super gamin, et nous essayons de nous concentrer sur lui, sa santé, essayer de lui remonter le moral alors qu’il débute le chemin vers son rétablissement. Mais ce sont des moments que l’on n’aime pas dans le sport. »

Une terrible nouvelle pour le 9e choix de la Draft 2023, déjà peu verni la saison dernière (7.3 points, 4.6 rebonds) et qui était censé franchir un cap cette saison avec le Jazz. Devenu titulaire à plein temps (6.0 points, 6.0 rebonds), le jeune ailier-fort de bientôt 21 ans s’apprête à vivre une période très difficile, tant sur le plan physique que mental.

Taylor Hendricks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 40 21 45.0 37.9 79.3 1.1 3.5 3.5 0.8 1.9 0.7 0.7 0.8 7.3 2024-25 UTH 2 27 30.8 33.3 50.0 1.5 4.5 4.5 0.0 3.0 2.0 0.5 1.5 6.0 Total 42 22 44.3 37.6 77.4 1.2 3.5 3.5 0.8 2.0 0.8 0.7 0.8 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.