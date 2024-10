Les Suns sont les premiers à faire chuter les Lakers

Comme depuis le début de saison, Anthony Davis a dominé les débats en premier quart-temps. Impressionnant en attaque comme en défense, l’intérieur est partout et porte Los Angeles pendant un 19-2 qui fait très mal aux Suns.

Logiquement, les Lakers remportent le premier acte (25-34). Les hommes de Mike Budenholzer réagissent ensuite, avec une défense bien mieux en place. Anthony Davis est moins trouvé, Phoenix passe un 16-4 et prend les commandes à la pause (50-48).

Sauf que ça ne tient pas car Kevin Durant est maladroit. Les Lakers en profitent, diaboliques à 3-pts dans ce troisième quart-temps, pour passer un 13-2 et virer en tête avant le dernier acte (76-83). Mais avec un LeBron James très loin de son meilleur niveau et un Anthony Davis (29 points, 15 rebonds) moins précis, les Californiens ne parviennent pas à tuer le match. Kevin Durant retrouve des sensations, joue les ballons tout seul ou presque, et les Suns reviennent.

Certes, avec quelques paniers d’Austin Reaves, les Lakers peuvent encore espérer prendre ce match mais avec l’énergie de Royce O’Neale et les points de « KD », Phoenix s’en sort 109-105 et inflige un premier revers aux troupes de JJ Redick.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James peu inspiré. On a longtemps cru qu’il n’allait pas franchir la barre des 10 points. C’est dire si le All-Star des Lakers n’était pas dans son match. Les chiffres le montrent : 11 points à 3/14 au shoot et un +/- de -17 ! En dernier quart-temps, à un moment important, il a enchaîné une balle perdue sur une passe hasardeuse et un raté à 3-pts après un shoot trop rapide. Il n’a jamais semblé dans le rythme de la rencontre, ni capable de faire des différences. Un vrai match sans pour lui et c’est rare.

– Royce O’Neale vient aider Kevin Durant et Devin Booker. Le dernier quart-temps des Suns n’a pas vraiment été un modèle de jeu collectif, les actions se résumant souvent à donner le ballon à Devin Booker (33 points) et Kevin Durant (30 points) et à les laisser trouver des solutions. Ce qu’ils ont fait. Néanmoins, les deux champions olympiques ont été aidés par l’activité de Royce O’Neale qu’il faut souligner. En dernier quart-temps, il a inscrit 5 points, pris 5 rebonds et contré 2 shoots.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.