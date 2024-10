Stats & Highlights | Une défaite mais un record en carrière pour Bilal Coulibaly

Grosse frayeur pour les Celtics, qui avaient pourtant encore démarré très fort et se dirigeaient vers une troisième fessée consécutive, menant de 23 points dès le deuxième quart-temps du match face aux Pistons…

Sauf que le duo Jaylen Brown – Jayson Tatum a bégayé au retour des vestiaires, permettant à Detroit de passer devant. Alors que les deux équipes avaient toutes les peines du monde à marquer des points sur la fin, c’est Jrue Holiday qui a débloqué la situation à 3-points pour les champions en titre, Jayson Tatum finissant le travail.

Le Thunder et les Wolves assurent

Derrière les 30 points de Donovan Mitchell et le match parfait de Jarrett Allen (23 points à 10/10 au tir), les Cavs n’ont eu aucun mal à maîtriser les Wizards. Pourtant, Bilal Coulibaly signe son record en carrière avec 23 points à 9/16 au tir, dont 4/9 de loin. Alex Sarr compile lui 12 points à 4/10 au tir, 6 rebonds et 2 contres.

Le Thunder est reparti sur les bases de la saison dernière, avec une victoire autoritaire à Chicago, après son premier succès à Denver. C’est grâce à un 22-3 pour finir la première mi-temps que Ousmane Dieng (6 points à 2/7 au tir, 6 rebonds) et ses coéquipiers ont pris le contrôle de la rencontre, pour ne plus le lâcher.

Pas de frayeur non plus pour les Wolves, portés par Anthony Edwards (24 points, 6 rebonds) et Julius Randle (24 points, 9 rebonds, 5 passes) face aux Raptors. Rudy Gobert finit avec 15 points, 12 rebonds et 4 contres.

Detroit – Boston : 118-124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN 104 LAC 109 CHA 106 MIA 114 DET 118 BOS 124 WAS 116 CLE 135 CHI 95 OKC 114 MEM 124 ORL 111 MIN 112 TOR 101 SAS 109 HOU 106 PHO 114 DAL 102 LAL 131 SAC 127

Washington – Cleveland : 116-135

Chicago – Oklahoma City : 95-114

Minnesota – Toronto : 112-101

