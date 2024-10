Kevin Durant et les Suns contrôlent les Mavericks de Luka Doncic

Privés de Bradley Beal (coude) et Grayson Allen (raison personnelle), les Suns remportent le premier quart-temps au terme d’un duel équilibré (28-26). En début de deuxième, Kevin Durant accélère et Jusuf Nurkic fait des dégâts dans la raquette. Heureusement pour les Mavericks, Kyrie Irving et Klay Thompson enchaînent quelques paniers pour rester à distance à la pause (63-55).

Mais Dallas manque trop de choses faciles pour espérer bousculer les Suns. En troisième quart-temps, les hommes de Jason Kidd ratent quantité de layups, autant de points lâchés en route, face à une équipe de Phoenix loin d’être géniale mais qui garde les commandes (91-80).

En dernier acte, Luka Doncic monte en pression et les Mavericks reviennent encore à quelques possessions. C’est le moment pour Kevin Durant de passer encore une fois la seconde. Un panier à 3-pts en transition, puis un autre plus la faute et les Suns soufflent à nouveau. Klay Thompson rate plusieurs tirs ouverts à 3-pts et Phoenix s’en sort, certes sans particulièrement briller mais sans trembler non plus (114-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des cadres texans maladroits et isolés. Étrange match de Luka Doncic, qui termine avec 40 points, en ayant pris des tirs difficiles, mais surtout en n’ayant jamais pris le contrôle de la partie. Klay Thompson a marqué plusieurs paniers précieux, mais son 2/6 derrière l’arc en dernier quart-temps a fait mal. Kyrie Irving, lui, a terminé avec 9/22 au shoot. Les trois joueurs ont inscrit 81 points et manqué de soutien. PJ Washington, Jaden Hardy, Naji Marshall ont tous été maladroits, quand le banc de Dallas n’a inscrit que neuf points.

– Kevin Durant prive Dallas d’air. Dès que les Mavericks ont approché les Suns, l’ailier est sorti du chapeau pour les remettre en place. Orphelin de Bradley Beal (absent) et avec un Devin Booker peu inspiré, il a fait la différence souvent tout seul, avec 31 points à 10/21 au shoot, 4/8 à 3-pts, et 9 rebonds. L’ancien des Warriors a eu ses temps fort, tous nécessaires pour Phoenix. Un match de patron pour assurer la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.