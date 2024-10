Jimmy Butler et le Heat se reprennent à Charlotte

Le Heat s’était imposé à quatre reprises, en autant de rencontres, face aux Hornets l’an dernier. Cette série de victoires est toujours en cours. Portés par leur leader Jimmy Butler, les Floridiens ont vite effacé leur déconvenue inaugurale face au Magic en venant s’imposer à Charlotte (106-114).

Une première victoire dans la saison de Miami qui n’a pas été simple, même si les visiteurs ont mené au score pendant la majeure partie du temps. À la pause, profitant d’un LaMelo Ball jusqu’alors affreux à 3-points (2/10 sur le match), le Heat comptait trois possessions d’avance (48-56).

Terry Rozier signait alors un bon passage dans les minutes suivantes face à son ancienne équipe pour accentuer un peu plus l’écart. Bien trouvé par Jimmy Butler dans le corner, le vétéran Alec Burks sanctionnait à 3-points dans le corner pour offrir 13 points d’avance à sa formation (70-83).

Cette dizaine de points en faveur du Heat est resté d’actualité jusqu’à un « money time » plus serré qu’imaginé. La faute au réveil inattendu de Cody Martin derrière l’arc, venu accompagner les efforts de l’homme en forme des Hornets, LaMelo Ball. À trois minutes du terme, Charlotte ne comptait plus que trois points de retard (96-99).

Tandis que Jimmy Butler tapait du poing sur la table, Tre Mann s’est montré bien inspiré en lui répondant. Mais le Heat, qui a fait parler sa forme collective (33 passes décisives pour 40 paniers), était mieux armé ce soir. Tyler Herro puis Terry Rozier sortaient deux gros tirs primés pour repousser Charlotte pour de bon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le patron a parlé. Méconnaissable en ouverture face au Magic, à l’instar de toute son équipe, Jimmy Butler a réagi cette nuit. Un match complet et de patron au cours duquel il a touché à tout, au point d’échouer à quelques unités du triple-double. Il a surtout été décisif dans le final. Alors que Charlotte se rapprochait dangereusement, l’ailier a signé un gros tir à 3-points à la fin d’une possession mal embarquée à 2 minutes 30 de la fin. Jimmy Butler a ensuite converti un « floater » malgré la faute, puis n’a pas craqué aux lancers-francs dans les derniers instants. Résultat : 13 de ses 26 points inscrits dans le quatrième.

– Débuts discrets pour Tidjane Salaün. Le Français n’était pas rentré en jeu lors des deux premières sorties de Charlotte. Il a eu le droit à un peu moins d’une dizaine de minutes cette nuit. Occupant les bons espaces en attaque, il a souvent été oublié par ses coéquipiers. Résultat : un seul tir tenté et manqué, et pas un point au compteur. Son compatriote Moussa Diabaté a, lui, apporté 5 points et 2 rebonds en sortie de banc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.