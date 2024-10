Le collectif des Grizzlies calme le Magic

Les Grizzlies et le Magic, soit deux équipes jeunes et excitantes, en back-to-back qui plus est, mais censées offrir du spectacle dans le Tennessee. Le problème, c’est que cette affiche n’a pas été à la hauteur des attentes, Memphis s’imposant dans les grandes largeurs (124-111) contre Orlando, avec pas moins de six joueurs à minimum 10 points.

Les Grizzlies ne mettent pas longtemps à prendre cette rencontre par le bon bout, comptant vite une dizaine de points d’avance et conservant cet écart durablement, avant de le faire grimper jusqu’à la vingtaine de points avant la pause. Le collectif est bien rodé, les onze joueurs utilisés par Taylor Jenkins scorent tous, la peinture est contrôlée, l’adresse est au rendez-vous, le ballon circule bien, l’agressivité se fait sentir et le Magic est complètement hors du coup, sans solution (69-43).

Alors que l’on pensait Memphis à l’abri après la pause, car devant d’une trentaine de points, Orlando se réveille comme par magie : un 21-0 initié par Paolo Banchero, Franz Wagner et surtout Jalen Suggs, pour relancer tout le suspense ! Sauf que la franchise floridienne ne parvient pas à poursuivre sur sa lancée, alors que celle du Tennessee peut s’appuyer sur Ja Morant et le surprenant Jay Huff pour tenir le choc, avant que Santi Aldama n’enfonce le clou. Game over : 124-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le danger vient de partout à Memphis. Exceptée leur frayeur du troisième quart-temps, les Grizzlies ont tranquillement maîtrisé le Magic pour leur première dans leur salle cette saison, sur leur parquet rétro et dans leurs couleurs vintage. Un succès qu’ils doivent en grande partie à la richesse de leur effectif, tant leur attaque aura pu être nourrie par n’importe quel joueur entré en jeu (et les pertes de balle adverses). Mention spéciale à Jay Huff, sorti de nulle part pour signer son meilleur match en carrière, ainsi que Santi Aldama. Sans oublier la paire Ja Morant – Scotty Pippen Jr. qui a bien su faire vivre le ballon.

– Jaren Jackson Jr. lance sa saison. Incertain (comme Ja Morant) avant la rencontre, Jaren Jackson Jr. était pourtant bien en tenue pour cette première de la saison à domicile. Plus de trois semaines après son élongation des ischio-jambiers. La bonne nouvelle, c’est que « JJJ » n’a pas eu à forcer pour que les Grizzlies l’emportent, tant Jay Huff et Santi Aldama ont haussé le ton au bon moment. On a en tout cas pu constater que Taylor Jenkins cherchait bien à installer le DPOY 2023 au poste 4 au côté de Zach Edey, pour une raquette XXL.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.